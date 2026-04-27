Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, uno de los juegos de azar con mayor tradición y respaldo en el territorio colombiano, ha celebrado una nueva edición este lunes 27 de abril de 2026. Como es habitual al inicio de cada semana, miles de apostadores en la región Caribe y el resto del país han depositado su confianza en este sorteo, que no solo representa una oportunidad de mejora económica, sino que también constituye un pilar en el recaudo de recursos para la salud pública.



Resultado Sinuano Noche del lunes 27 de abril

Número Ganador:

Quinta balota:

(Espacio disponible para la actualización del número ganador una vez finalizado el sorteo a las 10:30 p.m.)



Así funciona el Sinuano Noche

El nombre del sorteo es un tributo directo al valle del río Sinú, corazón geográfico y cultural del departamento de Córdoba. Desde su origen, el Sinuano se ha posicionado como el "chance" por excelencia del norte de Colombia, expandiendo su popularidad gracias a la transparencia de sus sorteos, los cuales son supervisados por las autoridades de control de juegos de suerte y azar.

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El sistema funciona mediante la extracción de cuatro balotas numeradas del 0 al 9. Además, cuenta con una "quinta" balota que suele ser utilizada en dinámicas especiales o premios complementarios, dependiendo de la reglamentación vigente de la concesionaria.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta?

La gran ventaja del Sinuano es su accesibilidad. A diferencia de las loterías de billete cerrado, aquí el apostador elige su propio número y el monto que desea invertir.



Costo: Es posible realizar apuestas desde los $500 o $1.000 pesos , lo que lo hace ideal para cualquier presupuesto.

Es posible realizar apuestas desde los , lo que lo hace ideal para cualquier presupuesto. Premios:

Cuatro cifras: Paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: Paga 400 veces lo invertido. Dos cifras: Paga 50 veces la apuesta. Una cifra: Paga 5 veces lo apostado.



El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los domingos y días festivos, el sorteo se adelanta a las 8:30 p.m. Los ciudadanos pueden seguir la transmisión en directo a través del canal regional Telecaribe. Asimismo, los resultados se publican de manera inmediata en los portales oficiales de Record y SuperGIROS, así como en las principales redes sociales dedicadas a la información de sorteos en Colombia.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompañó en el sorteo de este lunes, debe seguir estos pasos para reclamar su premio:



Verificación: Confirme el número en los canales oficiales y asegúrese de que su tiquete no tenga tachaduras ni enmiendas. Premios menores: Si el monto es inferior a los seis salarios mínimos mensuales, puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado (SuperGIROS o Record) con su cédula original y el tiquete físico. Premios mayores: Para montos elevados, deberá dirigirse a las sedes administrativas principales de la concesionaria. Recuerde que sobre los premios se aplica el impuesto de ganancia ocasional si superan los topes legales establecidos por la DIAN.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.