Resultados Astro Luna último sorteo hoy lunes, 27 de abril de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país este lunes 27 de abril de 2026, una jornada marcada por la expectativa que genera uno de los juegos de chance más populares de Colombia. Como ocurre cada noche, el sorteo se realizó en horario nocturno y dejó definida la combinación ganadora correspondiente a esta fecha, cerrando así un nuevo capítulo de ilusión para quienes siguen de cerca este producto de azar.



De acuerdo con la información oficial publicada tras el sorteo, ya se conocen el número de cuatro cifras y el signo zodiacal que resultaron ganadores en esta edición del Super Astro Luna, un resultado que permite a los apostadores verificar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron alguno de los premios disponibles en las distintas modalidades del juego.



Resultado de Super Astro Luna hoy, 27 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:



Número ganador :

: Signo:

¿Cómo jugar el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se caracteriza por una mecánica sencilla, pero con un elemento diferencial frente a otros chances tradicionales. Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y combinarlo obligatoriamente con uno de los doce signos del zodiaco.

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El premio mayor se obtiene cuando el número apostado coincide exactamente con el número ganador en el mismo orden y, además, se acierta el signo zodiacal. Existen también otras modalidades de juego que permiten ganar premios por aciertos parciales, como las tres o dos últimas cifras, dependiendo del valor apostado y del plan de premios vigente. Esta combinación entre números y astrología ha convertido al Super Astro Luna en una opción atractiva y diferente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia.



¿Cuánto cuesta el Super Astro Luna?

Una de las razones de la popularidad del Super Astro Luna es su accesibilidad. El valor de la apuesta puede variar según la modalidad elegida, pero generalmente inicia desde montos bajos, lo que permite que distintos perfiles de jugadores participen sin necesidad de realizar grandes desembolsos.

Las apuestas suelen estar disponibles desde valores cercanos a los 500 pesos colombianos y pueden incrementarse dependiendo de la cantidad apostada y de si se elige jugar con un solo signo zodiacal o con la opción de “todos los signos”, modalidad que incrementa las probabilidades, pero también el costo del tiquete.



¿Qué días juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en uno de los sorteos con mayor frecuencia en el país. De lunes a viernes, el sorteo se realiza en horas de la noche, mientras que los sábados tiene un ligero ajuste en el horario y los domingos y festivos se lleva a cabo más temprano.



Esta programación diaria permite que los apostadores tengan oportunidades constantes de participar y de seguir los resultados casi a diario, consolidando al Super Astro Luna como un hábito recurrente para muchos jugadores.



¿Qué hacer si se gana el Super Astro Luna?

Si un jugador resulta ganador del Super Astro Luna, lo primero que debe hacer es verificar cuidadosamente su tiquete y conservarlo en buen estado. Los premios deben reclamarse dentro del plazo establecido por la reglamentación del juego, presentando el tiquete original, un documento de identidad y cumpliendo con los requisitos de validación exigidos.



Para premios de menor cuantía, el pago puede realizarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben reclamarse directamente ante la entidad operadora. Las autoridades y los operadores del juego recomiendan siempre actuar con responsabilidad, guardar confidencialidad y consultar los canales oficiales para evitar fraudes.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias