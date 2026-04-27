Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo hoy lunes, 27 de abril de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista este lunes 27 de abril de 2026, jornada en la que se realizó uno de los sorteos más esperados por los apostadores del país. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en horas de la noche y entregó el premio mayor, además de una amplia estructura de premios secos que mantienen viva la expectativa entre quienes compran billetes semana tras semana.



De acuerdo con los resultados oficiales publicados tras el sorteo, ya se conocen el número y la serie ganadores del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca, correspondiente al sorteo realizado este lunes, así como los números favorecidos en las diferentes categorías del plan de premios, que incluyen reconocidos incentivos como el Tunjo de Oro y la Balsa Millonaria.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca, lunes 27 de abril de 2026

Tras concluir el sorteo de esta jornada, se publicaron los resultados oficiales:



Número ganador:

Serie:

¿Cómo jugar la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca funciona bajo un esquema tradicional que mezcla números y series. Para participar, el jugador debe adquirir un billete completo o una fracción del mismo. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, ambas determinantes para acceder al premio mayor.

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El premio principal se entrega a quien acierte exactamente el número y la serie ganadores. Sin embargo, el plan de premios contempla múltiples opciones adicionales, como los premios secos, aproximaciones y reintegros, lo que amplía significativamente las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia. Esta estructura hace que la Lotería de Cundinamarca sea atractiva tanto para jugadores frecuentes como ocasionales.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Cundinamarca?

El costo de participación en la Lotería de Cundinamarca varía según la forma de compra. El valor de la fracción se mantiene en un precio accesible, mientras que el billete completo tiene un costo mayor, permitiendo que el público elija según sus posibilidades económicas.

Generalmente, una fracción tiene un valor cercano a los $5.000 pesos, mientras que el billete completo puede adquirirse por un monto aproximado de $15.000 a $20.000 pesos, dependiendo del plan vigente. Esta flexibilidad ha permitido que la Lotería de Cundinamarca conserve una base amplia y constante de jugadores en todo el territorio nacional.



¿Qué días juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega una vez por semana, específicamente todos los lunes en horas de la noche. El sorteo suele realizarse alrededor de las 10:30 o 11:15 p. m., dependiendo de la programación oficial y de la transmisión autorizada.



En caso de que el lunes sea festivo en Colombia, el sorteo se traslada automáticamente al día martes, manteniendo el mismo horario. Esta regularidad ha hecho que el lunes sea conocido popularmente como el “lunes millonario”, fecha en la que también juegan otras loterías tradicionales del país.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Cundinamarca?

Si un jugador resulta ganador en la Lotería de Cundinamarca, lo primero es revisar cuidadosamente el billete y conservarlo en perfecto estado, sin enmendaduras ni daños. Los premios deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa, generalmente de 30 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo.



Para reclamar un premio, es obligatorio presentar el billete original y el documento de identidad del ganador. Los premios mayores se gestionan directamente ante la entidad operadora, y están sujetos a los descuentos de ley. Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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