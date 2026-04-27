Resultados Baloto y Revancha del lunes 27 de abril de 2026: números ganadores

El país aguarda con expectativa los resultados de una nueva jornada de Baloto y Revancha, el juego de azar más emblemático de Colombia, que este lunes 27 de abril de 2026 vuelve a poner a prueba la fortuna de miles de apostadores. Con un acumulado que sigue escalando posiciones, la posibilidad de cambiar la vida de una familia colombiana está a solo seis números de distancia.



Resultados del sorteo del 27 de abril de 2026

A continuación, los números ganadores de la jornada de hoy:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Baloto:

Súper Balota:

Revancha:

Súper Balota:

(Espacio disponible para la actualización del número ganador una vez finalizado el sorteo a las 11:00 p.m.)



¿Cómo se juega el Baloto y Revancha?

Desde su llegada a Colombia en el año 2001, Baloto transformó la manera de jugar lotería en el país, introduciendo el concepto de "acumulado multimillonario". A lo largo de más de dos décadas, ha entregado billones de pesos, siendo el hito más recordado aquel 22 de septiembre de 2012, cuando un afortunado en Bucaramanga se llevó la cifra récord de $117.000 millones de pesos.

Bajo el actual modelo operado por Operador Nacional de Juegos (ONJ), el sistema es sencillo pero emocionante:



Elegir 5 números en un rango del 1 al 43 .

en un rango del . Seleccionar una "Súper Balota" con números del 1 al 16.

Para ganar el premio mayor (el acumulado), es necesario acertar los seis números. Sin embargo, existen otras ocho categorías de premios para quienes acierten desde una sola Súper Balota en adelante.



Recientemente, Baloto amplió su oferta para incluir los lunes como día de sorteo, sumándose a los tradicionales miércoles y sábados.



Precios para jugar Baloto y Revancha

Precio Baloto: $5.700 (IVA incluido).

$5.700 (IVA incluido). Precio con Revancha: $9.200 (IVA incluido). Con Revancha, juegas con los mismos números por un segundo acumulado independiente.

Los resultados se conocen en vivo entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. a través del Canal 1, así como en las redes sociales oficiales del juego.



Así puede reclamar su premio

Si la suerte estuvo de su lado, el proceso de cobro depende del monto obtenido, basado en la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026:



Premios menores a $9.532.068 (182 UVT): Puede cobrarlos directamente en cualquier punto de la red autorizada (Su Red o SuperGIROS) presentando su tiquete original y documento de identidad.

Puede cobrarlos directamente en cualquier punto de la red autorizada (Su Red o SuperGIROS) presentando su tiquete original y documento de identidad. Grandes Premios (Iguales o superiores a $9.532.068): Debe dirigirse a las sucursales de la fiduciaria autorizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga. Allí deberá presentar el tiquete original, copia de la cédula y diligenciar el formulario para pago de premios.

Recuerde que, por ley, a los premios mayores se les aplica un descuento del 20% por concepto de ganancias ocasionales, y tiene un plazo máximo de un año (365 días) para reclamar su dinero antes de que los fondos sean transferidos al sistema de salud colombiano.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.