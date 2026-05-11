Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

Miles de jugadores en Colombia siguen atentos este lunes 11 de mayo de 2026 a una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país y que diariamente reúne a participantes que esperan acertar la combinación ganadora.



Este sorteo mantiene una dinámica diferente frente a otras modalidades de chance, ya que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales. Esa mezcla entre azar y astrología continúa convirtiéndolo en uno de los juegos más consultados por los apostadores en distintas regiones del territorio nacional.



Resultados Super Astro Luna hoy, 11 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes al Super Astro Luna:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en plataformas y canales oficiales autorizados para evitar información errónea o posibles fraudes relacionados con el proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo. Los participantes deben escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo a uno de los signos zodiacales disponibles.

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Además, existe una modalidad automática en la que el sistema selecciona al azar tanto el número como el signo, permitiendo una participación más rápida para quienes prefieren dejar la elección completamente en manos de la suerte.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia y sus horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La transmisión puede seguirse a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.



Plan de premios del Super Astro Luna

El valor de los premios depende del nivel de coincidencia entre el número y el signo zodiacal seleccionados por el jugador. Entre las categorías principales se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

Tres cifras y signo: hasta 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo: hasta 100 veces lo jugado.

Gracias a este sistema, los participantes cuentan con diferentes posibilidades de ganar en cada sorteo.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que será el único documento válido para realizar cualquier reclamación.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren validaciones adicionales y trámites en oficinas principales. Asimismo, los premios superiores al monto definido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.



Con esta nueva jornada, el Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, manteniendo viva cada noche la expectativa de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co