Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: números ganadores

Miles de colombianos siguen atentos este miércoles 6 de mayo de 2026 al sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más reconocidos en el país y que diariamente mantiene la expectativa entre quienes esperan acertar la combinación ganadora.



Este juego se diferencia de otras modalidades de chance por combinar un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco, una dinámica que amplía las posibilidades de premio y que ha permitido consolidar una amplia comunidad de jugadores en distintas regiones de Colombia.



Resultados Super Astro Luna hoy, 6 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial, estos serán los resultados correspondientes a la jornada de este miércoles:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de plataformas oficiales y canales autorizados para evitar errores o posibles fraudes.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. Los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y asociarlo con uno de los 12 signos zodiacales disponibles.

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Además, cada participante puede definir el valor de su apuesta de acuerdo con sus preferencias. También existe una modalidad automática, en la que el sistema selecciona aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.

Esta combinación entre cifras y astrología convierte al Super Astro Luna en una de las modalidades más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días en horario nocturno:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La transmisión se emite a través de canales oficiales y plataformas digitales autorizadas, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.



Plan de premios del Super Astro Luna

El esquema de premios depende del nivel de coincidencia entre el número y el signo zodiacal seleccionado por el jugador.



Las principales categorías de pago son:



Cuatro cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

Tres cifras y signo: hasta 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo: hasta 100 veces el valor jugado.

Este sistema permite diferentes posibilidades de ganar y mantiene el atractivo del juego entre los apostadores.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que será el único documento válido para reclamar el premio.



Asimismo, los jugadores deben presentar un documento de identidad y verificar previamente los resultados en canales oficiales.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren procesos adicionales y validaciones en oficinas principales. Además, los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Con esta nueva jornada, el Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos favoritos de los colombianos, manteniendo viva cada noche la ilusión de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co