Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo Super Astro Luna se realiza de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y domingos y festivos a las 8:30 p. m. Miles de apostadores en Colombia siguen cada noche este juego de azar que combina números y signos zodiacales.
Este sábado 23 de mayo de 2026 se llevó a cabo una nueva jornada del Super Astro Luna, una modalidad que continúa consolidándose como una de las favoritas entre quienes buscan acertar una combinación ganadora para obtener premios millonarios.
Resultados Super Astro Luna del 23 de mayo de 2026
Números ganadores
- Número ganador: 3682
- Signo zodiacal: Cáncer
Los resultados oficiales son publicados minutos después del sorteo a través de operadores autorizados y plataformas digitales especializadas.
¿Cómo se juega Super Astro Luna?
Para participar, el jugador debe:
- Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.
- Definir el valor de la apuesta.
También existe la opción automática, en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo zodiacal.
Publicidad
Signos zodiacales disponibles
Los jugadores pueden escoger cualquiera de los siguientes signos:
- Aries
- Tauro
- Géminis
- Cáncer
- Leo
- Virgo
- Libra
- Escorpio
- Sagitario
- Capricornio
- Acuario
- Piscis
No es obligatorio seleccionar el signo zodiacal personal del apostador.
Publicidad
Plan de premios
Super Astro Luna ofrece diferentes modalidades de pago:
- 4 cifras + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.
Por ejemplo, una apuesta de $1.000 pesos que acierte la combinación completa puede entregar hasta $42 millones antes de impuestos y retenciones.
¿Dónde comprar el boleto?
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como:
- SuperGIROS
- Su Red
- Apostar S.A.
- Operadores autorizados por Coljuegos
También es posible realizar apuestas en línea mediante plataformas y aplicaciones oficiales.
Publicidad
¿Cómo reclamar un premio?
Para reclamar cualquier premio es indispensable:
- Presentar el tiquete original.
- Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.
- Presentar documento de identidad válido.
Requisitos según el valor ganado
- Premios menores a 48 UVT: pueden cobrarse en puntos autorizados.
- Premios entre 48 y 181 UVT: requieren diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos básicos, exigen certificación bancaria vigente.
Las autoridades recomiendan conservar el tiquete en buen estado y consultar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro.