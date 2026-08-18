Resultados Super Astro Luna, último sorteo martes 18 de agosto de 2026: números ganadores

El juego de suerte y azar Super Astro Luna llevó a cabo una nueva edición en la noche de hoy, otorgando millonarios incentivos económicos a miles de apostadores en Colombia. Quienes participan en este tradicional sorteo combinan cuatro números con un signo zodiacal para optar por el premio mayor o diferentes niveles de aciertos. A continuación, la información correspondiente a la jornada actual.



¿Qué número cayó en Super Astro Luna?

Los resultados correspondientes a la transmisión de la fecha para la jugada de Super Astro Luna son los siguientes:



Números ganadores: 1639

1639 Signo Zodiacal: Tauro

Horarios de juego y dinámica del sorteo Super Astro Luna

Super Astro Luna se consolida como una de las opciones predilectas del público debido a la alta frecuencia con la que realiza sus transmisiones y a la amplitud de sus horarios operativos en todo el territorio nacional. El sorteo se ejecuta diariamente:



Programación oficial por días

Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

El tiquete se puede adquirir desde $500 pesos hasta un valor máximo de $10.000 pesos por apuesta. Para obtener el beneficio máximo equivalente a 42.000 veces el valor apostado, el jugador debe acertar las cuatro cifras completas en el orden exacto del sorteo junto con el signo zodiacal seleccionado.

Asimismo, existen tablas de pago menores dirigidas a quienes logran acertar tres o dos cifras con su respectiva figura zodiacal, permitiendo escalonar los montos entregados según la precisión del acierto.



Pasos y requisitos para reclamar los premios de Super Astro Luna

Cuando el tiquete registrado coincide con la combinación extraída durante la jornada, el ganador debe iniciar el trámite de cobro de manera presencial en los puntos habilitados a nivel nacional por las redes autorizadas SuRed o SuperGiros.

Documentación requerida para la verificación

Para formalizar la reclamación del dinero ante los operadores, es imprescindible contar con los siguientes elementos:



Tiquete original de la apuesta: Debe conservarse en perfecto estado, completamente legible, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones físicas.

Debe conservarse en perfecto estado, completamente legible, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones físicas. Documento de identidad: Fotocopia de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería ampliada al 150 %.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería ampliada al 150 %. Formulario de registro: Formulario de prevención y control de lavado de activos (SIPLAFT) debidamente diligenciado, el cual se facilita directamente en las salas de venta habilitadas.

El plazo máximo fijado por la normatividad vigente en Colombia para hacer efectivo cualquier derecho a cobro de premios de suerte y azar es de exactamente un año (365 días), contado a partir del día siguiente a la realización del sorteo. Transcurrido dicho período, el dinero no reclamado es transferido al sistema general de salud según las disposiciones reglamentarias.



Marco fiscal: retenciones de ley y descuentos aplicables

Los estímulos económicos otorgados por los sorteos de suerte y azar están cobijados por la legislación tributaria colombiana. De acuerdo con las normas expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las ganancias generadas a través del chance y la lotería sufren deducciones específicas vinculadas al concepto de ganancias ocasionales.



Retención en la fuente por ganancia ocasional

A todo incentivo cuyo valor sea equivalente o superior a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se le aplica una retención en la fuente directa del 20 %. Este monto es descontado de forma automática por la red liquidadora al momento de efectuar la transferencia o entrega del dinero, por lo que el beneficiario percibe la cifra neta resultante.



Descuentos para montos elevados

Cuando la suma a entregar supera las 182 UVT, el trámite no se ejecuta mediante pago inmediato en efectivo en el punto de venta tradicional. En su lugar, el ganador realiza la formalización de la documentación en la red autorizada para posteriormente recibir el pago mediante transferencia bancaria o cheque expedido por la entidad financiera correspondiente, garantizando el cumplimiento estricto de las leyes antilavado y bancarización.



Importancia de efectuar apuestas legales e institucionales

Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia, reitera constantemente la importancia de realizar apuestas únicamente en establecimientos comerciales dotados de autorización formal y conexión en línea.

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El juego legal asegura que un porcentaje sustancial de las ventas brutas sea destinado de manera directa a la financiación del régimen subsidiado de salud pública en todo el país. Igualmente, otorga la garantía jurídica al comprador de que la combinación jugada queda asentada en la base de datos oficial, garantizando el cobro efectivo en caso de resultar favorecido. Se aconseja verificar que el tiquete impreso contenga el número del formulario, los datos del distribuidor, el valor apostado y la vigencia del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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