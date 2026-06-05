Resultados Super Astro Sol hoy, viernes 5 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de colombianos consultan este viernes 5 de junio de 2026 los resultados más recientes de Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país por combinar una cifra de cuatro números con uno de los doce signos zodiacales.



Resultados Super Astro Sol del viernes 5 de junio de 2026

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Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Los resultados oficiales son divulgados por los operadores autorizados y pueden consultarse a través de sus plataformas digitales y puntos de venta habilitados en todo el país.

¿En qué consiste Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego autorizado por Coljuegos en el que los participantes deben seleccionar:



Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Uno de los doce signos zodiacales.

Las opciones disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Los jugadores pueden elegir la combinación manualmente o utilizar la modalidad automática, en la que el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.

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¿Cuánto cuesta jugar?

El juego está diseñado para adaptarse a distintos presupuestos:

Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

Esta flexibilidad ha permitido que Super Astro Sol mantenga una amplia participación en todo el territorio nacional.

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¿Dónde comprar el tiquete?

Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y operadores habilitados para comercializar juegos de suerte y azar en Colombia.

Antes de finalizar la compra, se recomienda verificar que el comprobante incluya correctamente:

Número apostado.

Signo zodiacal seleccionado.

Valor de la apuesta.

Fecha del sorteo.

Código de validación.

¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Sol contempla distintos niveles de acierto:

4 cifras y signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras y signo zodiacal: 1.000 veces el valor apostado.

1.000 veces el valor apostado. 2 cifras y signo zodiacal: 100 veces la apuesta.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 que acierte la combinación completa puede generar un premio de hasta $42 millones, antes de aplicar las retenciones establecidas por la ley.

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¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento depende del monto obtenido.

Premios menores a 48 UVT

Pueden cobrarse en puntos autorizados presentando:

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Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios iguales o superiores a 182 UVT

Se requiere:

Tiquete original.

Fotocopia ampliada de la cédula.

Certificación bancaria con vigencia no superior a 30 días.

Formulario SIPLAFT diligenciado.

Recomendaciones para los ganadores

El tiquete es el único comprobante válido para reclamar cualquier premio. Si se pierde o presenta alteraciones, se puede perder el derecho al cobro.

Por ello, los operadores recomiendan conservarlo en buen estado, revisar cuidadosamente la información impresa al momento de la compra y consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales.

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Además, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos contemplados en la legislación colombiana vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.