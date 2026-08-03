Resultados Super Astro Sol, último sorteo de hoy, lunes 3 de agosto de 2026: números ganadores

Con la apertura definitiva del mes, la ilusión de los apostadores en Colombia se renueva en cada jornada. Este lunes 3 de agosto de 2026, miles de ciudadanos vuelven a depositar su confianza en las balotas y el firmamento con el sorteo de Super Astro Sol. Este tradicional juego de azar se mantiene como uno de los favoritos a nivel nacional gracias a su capacidad de fusionar la numerología tradicional con la mística y la influencia de los signos del zodiaco.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para la tarde de hoy, la expectativa es alta y los jugadores deben estar atentos al reloj para conocer si la suerte estuvo de su lado. A continuación, presentamos los detalles de este sorteo y la guía completa para el apostador.



Resultado Super Astro Sol: lunes 3 de agosto de 2026

El sorteo se llevará a cabo bajo la estricta supervisión de las autoridades y delegados oficiales. El número ganador de esta tarde quedará registrado aquí:



Número ganador: 6249

Signo zodiacal: Acuario

Horario y transmisión

Es fundamental que los apostadores recuerden que el sorteo de Super Astro Sol se juega a las 4:00 p.m. (hora colombiana). La transparencia de la jornada está plenamente garantizada, ya que el proceso se transmite en directo y en señal abierta para todo el país a través del Canal Uno. Asimismo, minutos después de caer las balotas, los resultados oficiales son publicados en las plataformas digitales del operador.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La mecánica de participación es una de las más dinámicas y accesibles del mercado de juegos de azar en Colombia. Para jugar, el usuario debe elegir un número de cuatro cifras (que comprende desde el 0000 hasta el 9999) y asociarlo obligatoriamente a uno de los 12 signos del zodiaco.



Valores de la apuesta: El sistema ofrece una gran flexibilidad económica, permitiendo apostar desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario.

El sistema ofrece una gran flexibilidad económica, permitiendo apostar desde un monto mínimo de hasta un tope máximo de por formulario. Modalidades: El tarjetón se puede diligenciar de forma manual con los números de su preferencia o se puede solicitar la modalidad "automático" directamente en la terminal de venta.

Plan de premios

A diferencia de las loterías convencionales, el Super Astro Sol opera bajo el sistema de "contrapartida", lo que significa que el premio no se divide entre los ganadores, sino que cada persona cobra de manera individual según el dinero invertido y el nivel de acierto:



4 cifras + signo exacto: Gana 42.000 veces el valor apostado.

Gana el valor apostado. 3 cifras + signo exacto: Gana 1.000 veces el valor apostado.

Gana el valor apostado. 2 cifras + signo exacto: Gana 100 veces el valor apostado.

Administrado por Corredor Empresarial S.A. y plenamente vigilado por Coljuegos, el Super Astro nació con el objetivo de revolucionar el chance tradicional en el país. Su innovadora propuesta de incluir la astrología se convirtió rápidamente en un éxito comercial. Más allá del entretenimiento, este juego cumple un rol social crítico: por ley, un porcentaje sustancial de los ingresos recaudados por cada apuesta se destina directamente a la financiación del sistema de salud pública en Colombia.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña en esta jornada de viernes, el procedimiento para reclamar su premio es el siguiente:



Premios menores: Si el monto es bajo, puede acercarse a cualquier punto físico de las redes aliadas ( SuperGIROS o Su Red ) portando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad.

Si el monto es bajo, puede acercarse a cualquier punto físico de las redes aliadas ( ) portando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad. Premios mayores: Para sumas elevadas, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas autorizadas con el tiquete original (sin enmendaduras) y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

Para sumas elevadas, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas autorizadas con el tiquete original (sin enmendaduras) y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Retención legal: Recuerde que, de acuerdo con el Estatuto Tributario nacional, a todas las ganancias de juegos de suerte y azar se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL