Resultados de Chontico Día del 3 de agosto de 2026: número ganador del último sorteo

El Chontico Día realiza este lunes 3 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega de manera permanente en el país. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra para que quienes registraron una apuesta puedan verificar si la combinación coincide con la información consignada en su comprobante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el tiquete correspondan exactamente con el resultado oficial. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también será necesario confirmar ese dato, ya que hace parte del resultado del sorteo.

Resultados de Chontico Día del 3 de agosto de 2026

Finalizada la extracción correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: Por definir.

Por definir. Quinta cifra: Por definir.

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante los canales oficiales habilitados por el operador.



Durante cada sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada únicamente en las modalidades que contemplan esta opción. El procedimiento se desarrolla bajo supervisión y los resultados son divulgados una vez concluye la transmisión oficial.



El comprobante entregado al momento de realizar la apuesta constituye el único documento válido para verificar los resultados y adelantar cualquier proceso de reclamación.

Publicidad

Modalidades de juego disponibles

Chontico Día ofrece distintas alternativas de participación, de acuerdo con el tipo de apuesta registrada por cada usuario. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, para las modalidades que incluyen esta opción.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que es importante revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de consultar los resultados oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único soporte válido para iniciar el proceso de cobro. El documento no debe presentar tachaduras, roturas, enmendaduras ni alteraciones que dificulten su verificación.

Publicidad

De manera general, para reclamar un premio será necesario presentar:



El comprobante original de la apuesta.

El documento de identidad vigente.

La documentación adicional que solicite el operador cuando el valor del premio así lo requiera.

Los premios de menor cuantía normalmente pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor deben tramitarse directamente ante las oficinas del concesionario, siguiendo los procedimientos establecidos.

Asimismo, los premios que superen los montos fijados por la legislación colombiana estarán sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

Plazo para reclamar el premio

La legislación colombiana establece que los premios obtenidos en Chontico Día pueden reclamarse dentro del año siguiente a la fecha del sorteo. Una vez vence ese plazo, el derecho al cobro expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, proteger el comprobante original y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a prevenir posibles fraudes y facilitan cualquier trámite de verificación o reclamación en caso de resultar favorecido.

Publicidad