Cambios en el Sisbén: inicia transición al RUI y explican qué pasará con los subsidios

Desde el 1 de agosto de 2026 comenzó oficialmente en Colombia la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta con la que el Gobierno busca cambiar la forma en que se identifican los potenciales beneficiarios de subsidios, programas sociales y diferentes ayudas estatales. La medida marca el inicio de un proceso que reemplazará gradualmente al Sisbén como principal instrumento de focalización social.

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La implementación del RUI fue establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) luego de ampliar el plazo inicial previsto para julio. Según la entidad, el objetivo es adelantar una transición gradual que permita completar ajustes técnicos y evitar afectaciones para los hogares que actualmente reciben beneficios del Estado. El inicio del nuevo sistema ha generado dudas entre millones de colombianos que hoy aparecen registrados en el Sisbén y participan en programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y otras ayudas sociales.



Qué es el RUI y por qué reemplaza al Sisbén

El Registro Universal de Ingresos fue creado para consolidar en una sola plataforma la información socioeconómica de los hogares colombianos. A diferencia del modelo tradicional del Sisbén, que se apoya principalmente en encuestas y datos suministrados por los ciudadanos, el RUI incorporará registros administrativos provenientes de múltiples entidades estatales.

El sistema tomará información relacionada con ingresos, aportes a seguridad social, registros tributarios y otras bases oficiales para construir una caracterización más precisa de la situación económica de cada hogar. El propósito es que la asignación de subsidios se base en información actualizada y verificable. Según lo explicado por Planeación Nacional, el nuevo modelo también utilizará los datos ya existentes en el Sisbén como parte fundamental del Registro Social de Hogares, que seguirá siendo una fuente relevante dentro del proceso de focalización.



Uno de los aspectos que más ha aclarado el Gobierno es que la entrada en funcionamiento del RUI no significa que el Sisbén deje de existir de manera inmediata. La información recopilada durante años mediante las encuestas del Sisbén continuará siendo utilizada dentro del nuevo esquema. Las autoridades han señalado que los datos entregados previamente por las familias seguirán siendo válidos durante la transición. De hecho, Planeación Nacional ha insistido en que el Sisbén evoluciona hacia un modelo más amplio que incorpora nuevas fuentes de información para fortalecer la identificación de las personas que requieren apoyo estatal.



¿Qué pasará con los registrados en el Sisbén?

Las personas que ya estaban registradas o focalizadas mediante el Sisbén hasta el 31 de julio de 2026 no perderán automáticamente su condición dentro de los programas sociales. El Gobierno estableció un período de transición que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante esos meses, las entidades responsables de los subsidios deberán realizar los ajustes necesarios para adaptarse al nuevo sistema. Esto significa que los hogares que actualmente aparecen en las bases de datos del Sisbén seguirán siendo tenidos en cuenta mientras avanza el proceso de migración hacia el RUI. Además, Planeación Nacional indicó que por ahora no se exige realizar nuevamente la encuesta del Sisbén ni adelantar trámites masivos para mantenerse dentro de los programas sociales.



La transición tampoco implica la suspensión inmediata de beneficios sociales. Cada entidad encargada de administrar programas estatales deberá adoptar su propia hoja de ruta para incorporar el RUI dentro de sus procesos de focalización. Eso incluye subsidios como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y otras ayudas dirigidas a poblaciones vulnerables.

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Las autoridades explicaron que el RUI funciona como una herramienta de clasificación y suministro de información. Sin embargo, las reglas específicas de acceso, permanencia y priorización seguirán siendo definidas por cada programa social. Por esa razón, la existencia del nuevo registro no significa automáticamente que una persona entre o salga de un subsidio determinado, ya que cada entidad deberá aplicar sus propios criterios de evaluación.



Fechas clave de la transición al Registro Universal de Ingresos

El cronograma oficial establece dos momentos fundamentales para los ciudadanos y las entidades públicas. El primero es el 1 de agosto de 2026, fecha en la que comenzó la implementación del RUI como instrumento de focalización para programas sociales en Colombia. El segundo es el 31 de octubre de 2026, día en que finalizará el período de transición para quienes ya estaban identificados por el Sisbén antes de la entrada en operación del nuevo sistema. Durante ese plazo, ministerios, alcaldías y entidades responsables de subsidios deberán publicar cronogramas y mecanismos de atención para orientar a los beneficiarios.

ÁNGELA URREA PARRA

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