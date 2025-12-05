Aumento del salario mínimo 2026: la cifra que crea polémica entre Gobierno y Banco de la República

Dentro de diez días, la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo de 2026 deberá haber alcanzado una cifra preliminar consensuada. Este valor representará el incremento salarial que percibirán miles de empleados en Colombia.

En caso de no lograrse un acuerdo, y aunque existe la posibilidad de que los espacios de concertación se prorroguen, la decisión recaerá en el presidente de la República, quien tendrá la responsabilidad de fijar el aumento por decreto el próximo 30 de diciembre. El panorama luce complejo: los representantes de los trabajadores buscan un incremento de dos dígitos, el sector empresarial aspira a limitarlo a una sola cifra, mientras que el Gobierno Nacional busca proponer un ajuste que beneficie genuinamente a los empleados.



Advertencias del Banco de la República y respuesta del Gobierno Nacional

Múltiples advertencias y argumentos han surgido en este debate. Una de las más recientes provino de Leonardo Villar, economista y actual gerente general del Banco de la República, quien señaló que si el salario mínimo supera el 10 por ciento de aumento, el esfuerzo para continuar reduciendo la inflación podría complicarse considerablemente. Esta preocupación se basa en que la inflación actual se sitúa en un 5.51 por ciento, con ligeros incrementos registrados en los últimos meses.

En entrevista con Noticias Caracol, Antonio Sanguino, ministro del Trabajo del Gobierno Nacional, respondió a este planteamiento. El funcionario criticó que la Junta Directiva del Banco de la República no haya reducido las tasas de interés en una proporción mayor, lo cual, según él, contribuiría a mejorar los indicadores económicos del país.



"La Junta Directiva del Banco de la República no ha querido reducir las tasas de interés, lo que por supuesto impide que el crédito se abarate y, con ello, se puedan generar mejores comportamientos en los indicadores macroeconómicos del país," afirmó el ministro.Adicionalmente, Sanguino presentó las cifras económicas obtenidas en los últimos meses, haciendo un balance sobre la evolución del pago del salario mínimo.



"El aumento del salario mínimo y el incremento de los ingresos reales de los trabajadores ha tenido un impacto positivo en la economía. Nosotros hemos incrementado nominalmente el salario mínimo en un 37,6 por ciento y el último registro de crecimiento económico del DANE, en el trimestre más reciente, indica que estamos en el 3,6 por ciento y la tasa de desempleo está en el 8,2 por ciento, la más baja de este siglo, y que la inflación sigue siendo controlada en un 5.2 por ciento," detalló el titular de la cartera de Trabajo.



Estado Actual de la Concertación Salarial

Por el momento, la mesa de discusión sobre el salario mínimo, que inició el pasado primero de diciembre, ha comenzado acorde cronograma con la revisión de las principales cifras económicas del país. Tanto el gremio de trabajadores como el empresarial mantienen sus diferencias respecto al incremento y esperan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre para avanzar en las negociaciones. Este último, según el más reciente anuncio del Dane, fue de 5.3%.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de la intervención del ministro Sanguino, ha reafirmado su disposición al diálogo y la discusión respetuosa entre las partes antes de tener que recurrir a la instancia del decreto presidencial para determinar el ajuste salarial.

"El Gobierno debe escuchar a las partes en primer lugar. (...) A partir de esa propuesta adelantaremos la discusión y allí, en ese contexto, es en el que los colombianos van a conocer las propuestas que el Gobierno ha venido formulando, construyendo o trabajando", comunicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en conversación con Noticias Caracol.

