Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Aumento del salario mínimo 2026: la cifra que crea polémica entre Gobierno y Banco de la República

Aumento del salario mínimo 2026: la cifra que crea polémica entre Gobierno y Banco de la República

El Banco de la República ha hecho un llamado a la mesa de concertación del salario mínimo 2026. Según la entidad, el incremento de este ingreso no puede superar un límite específico, pues podría incidir sobre la inflación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de dic, 2025
Aumento del mínimo en Colombia
El incremento del salario mínimo en Colombia para 2025 se ha convertido en el tema de conversación predilecto de cientos de trabajadores. -
Foto: Getty Images y Colprensa

