Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 26 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo El Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos los festivos, con inicio programado a las 2:30 de la tarde. La emisión oficial se transmite en vivo por los canales autorizados en YouTube, donde se presenta el desarrollo completo de cada jornada. De esta manera, quienes siguen el juego pueden observar en tiempo real el sorteo correspondiente a hoy, miércoles 25 de marzo de 2026.
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Al finalizar la transmisión del sorteo, el resultado queda disponible para consulta inmediata. Esto permite que cualquier participante verifique de forma rápida el número obtenido en la jornada. Para registrarlo correctamente, es indispensable copiar la combinación tal como aparece en pantalla. Cada dígito debe mantenerse sin alteraciones, ya que todos forman parte del resultado oficial y determinan el número ganador.
Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar participan un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y certificar cada fase del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo del sorteo: el inicio del acto, la manipulación de las baloteras, la extracción del número y la verificación final.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día opera con un esquema definido y sus resultados se publican a través de los canales oficiales. El sorteo funciona bajo la normatividad del organismo regulador del juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas. Además del juego principal, existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, cada una con premios establecidos según la opción seleccionada. El sorteo incorpora también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se suma al resultado según la modalidad de apuesta. Esta cifra complementa el juego cuando la categoría seleccionada así lo exige y forma parte del registro oficial del sorteo.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|23 marzo 2026
|1979
|Sinuano Noche
|23 marzo 2026
|5243
|Sinuano Día
|22 marzo 2026
|9012
|Sinuano Noche
|22 marzo 2026
|1491
|Sinuano Día
|21 marzo 2026
|6626
|Sinuano Noche
|21 marzo 2026
|4672
|Sinuano Día
|20 marzo 2026
|9385
|Sinuano Noche
|20 marzo 2026
|1370
|Sinuano Día
|19 marzo 2026
|9645
|Sinuano Noche
|19 marzo 2026
|5834
|Sinuano Día
|18 marzo 2026
|6726
|Sinuano Noche
|18 marzo 2026
|4819
|Sinuano Día
|17 marzo 2026
|6672
|Sinuano Noche
|17 marzo 2026
|1729
|Sinuano Día
|16 marzo 2026
|3706
|Sinuano Noche
|16 marzo 2026
|9802
|Sinuano Día
|15 marzo 2026
|1266
|Sinuano Noche
|15 marzo 2026
|8492
|Sinuano Día
|14 marzo 2026
|9247
|Sinuano Noche
|14 marzo 2026
|5621
|Sinuano Día
|13 marzo 2026
|3862
|Sinuano Noche
|13 marzo 2026
|3278
|Sinuano Día
|12 marzo 2026
|4350
|Sinuano Noche
|12 marzo 2026
|2902
|Sinuano Día
|11 marzo 2026
|9754
|Sinuano Noche
|11 marzo 2026
|8871
|Sinuano Día
|10 marzo 2026
|1336
|Sinuano Noche
|10 marzo 2026
|8382
|Sinuano Día
|09 marzo 2026
|4587
|Sinuano Noche
|09 marzo 2026
|9461
|Sinuano Día
|08 marzo 2026
|8010
|Sinuano Noche
|08 marzo 2026
|7145
|Sinuano Día
|07 marzo 2026
|0727
|Sinuano Noche
|07 marzo 2026
|8386
|Sinuano Día
|06 marzo 2026
|2852
|Sinuano Noche
|06 marzo 2026
|3171
|Sinuano Día
|05 marzo 2026
|1942
|Sinuano Noche
|05 marzo 2026
|4823
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL