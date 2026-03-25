Nequi explica a usuarios qué deben tener en cuenta tras su separación de Bancolombia

Nequi avanza en su proceso para convertirse en una entidad financiera independiente en Colombia. La plataforma, que durante años ha operado bajo la estructura de Bancolombia, comunicó que la separación se encuentra en la fase fina La decisión es parte de un proceso regulatorio que cuenta con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, que habilitó a Nequi para operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La compañía explicó que este cambio no implica una transformación inmediata en la experiencia del usuario. Según la información oficial, las personas podrán seguir ingresando a su cuenta desde la misma aplicación, sin variaciones en el acceso o en los saldos. Nequi recalcó que el proceso se encuentra diseñado para que la transición sea transparente, de modo que quienes usan la plataforma no tengan que realizar cambios adicionales. Noticias Caracol informó que los servicios seguirán activos y que la separación no modifica la operación diaria de los productos.



Además, los directivos aclararon que la relación operacional entre ambas entidades se transformará, pero Nequi seguirá perteneciendo al Grupo Cibest, el mismo conglomerado financiero del que hace parte Bancolombia. La independencia no significa ruptura total, sino un cambio en la forma en que se gestionan las cuentas, los activos y los reportes financieros. En palabras del presidente del Grupo Cibest, Carlos Mora, la separación permitirá manejar los datos y recursos propios de Nequi de manera autónoma, con cifras que ya no se sumarán a los reportes de Bancolombia.



El comunicado también detalló que la transición no altera la tecnología de la plataforma. Nequi ya operaba con una base tecnológica independiente. Bancolombia explicaba ciertos procesos internos, pero la estructura principal siempre ha sido autónoma. Esto facilita la transición, ya que la aplicación no requiere modificaciones para continuar operando de manera normal. La empresa señaló que la independencia permitirá ampliar la oferta de productos y servicios, una vez se completen las fases regulatorias necesarias.



¿Cuándo se separa Nequi de Bancolombia?

En cuanto a las fechas, los reportes indican que la operación como entidad totalmente independiente podría iniciar entre el tercer y cuarto trimestre de 2026, una vez se cumplan los trámites exigidos por la regulación. Esto significa que el proceso es gradual y que la empresa no activará su nuevo modelo hasta estar completamente lista. El mismo comunicado señala que el objetivo principal es garantizar estabilidad y continuidad para todas las cuentas vinculadas a la plataforma.

Publicidad

Uno de los temas más consultados por los usuarios es si existirá algún impacto en sus saldos, depósitos o productos existentes. La información entregada confirma que no habrá cambios. Los datos y montos de cada persona se mantienen tal como están. La transición tampoco afecta los métodos de recarga, transferencias o pagos, ya que todo opera dentro de la misma infraestructura digital. Infobae explicó que los usuarios seguirán administrando su dinero desde la misma aplicación sin que la desvinculación genere modificaciones en sus cuentas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL