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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte EN VIVO los resultados de este miércoles y consulte cómo cobrar su premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Dorado Tarde 25 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 25 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

El sorteo El Dorado Tarde correspondiente al 25 de marzo de 2026 se llevará a cabo en el horario habitual. La transmisión oficial comenzará a las 3:30 p. m. y estará disponible en los canales autorizados de YouTube, donde se mostrará en directo cada fase del procedimiento. Al finalizar la emisión, el resultado será publicado pocos minutos después. Esto permite que los participantes consulten de inmediato la combinación ganadora sin esperar nuevas actualizaciones.

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Para reclamar un premio es necesario presentar el boleto en buen estado. Cualquier daño —como rasgaduras, manchas, dobleces marcados o alteraciones que afecten la lectura de la información impresa— puede invalidarlo y evitar el pago. Una vez finaliza cada sorteo, los resultados se publican de inmediato, lo que permite verificar el número sin esperar reportes adicionales. La verificación debe hacerse siguiendo exactamente la combinación oficial. En los sorteos que incluyen una quinta cifra, esta debe revisarse tal como fue anunciada, sin omitirla ni modificarla. Cada dígito corresponde a una posición específica dentro del resultado y es esa estructura la que determina si existe coincidencia con el boleto presentado.

Números ganadores Dorado Tarde 25 de marzo de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este miércoles:

  • Número mayor: 1592
  • Quinta cifra: 2

Últimos ganadores de El Dorado Tarde

FechaNúmeroSerie/Quinta
Martes 24 marzo 202603926
Sábado 21 marzo 202649719
Viernes 20 marzo 202679897
Jueves 19 marzo 202686626
Miércoles 18 marzo 202602758
Martes 17 marzo 202681232
Lunes 16 marzo 202646342
Sábado 14 marzo 202662436
Viernes 13 marzo 202693025
Jueves 12 marzo 202669830
Miércoles 11 marzo 202681343
Martes 10 marzo 202695164
Lunes 09 marzo 202670573
Sábado 07 marzo 202656872
Viernes 06 marzo 202617768
Jueves 05 marzo 202690443
Miércoles 04 marzo 202665626
Martes 03 marzo 202698637
Lunes 02 marzo 202645692
Sábado 28 febrero 202689923
Viernes 27 febrero 202638843
Jueves 26 febrero 202688904
Miércoles 25 febrero 202663575
Martes 24 febrero 202607196
Lunes 23 febrero 202629142
Sábado 21 febrero 202683659
Viernes 20 febrero 202660598
Jueves 19 febrero 202680460

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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