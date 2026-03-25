Resultados Dorado Mañana, último sorteo miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo El Dorado Mañana correspondiente al número 5377 se realizará este miércoles 25 de marzo de 2026. La programación establece que la transmisión oficial comenzará a las 10:55 a. m., a través de los canales autorizados en YouTube, donde el público podrá seguir el desarrollo del evento en directo. Para quienes participen, es importante conservar el boleto en condiciones adecuadas. El documento no debe presentar daños, tachaduras ni modificaciones, ya que constituye el único comprobante válido al momento de reclamar un premio en caso de resultar favorecido.
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Números ganadores del Dorado Mañana, 25 de marzo de 2026
Los números ganadores, según el sorteo de este miércoles de El Dorado Mañana, son los siguientes:
- Número mayor: 2357
- Tres últimas cifras: 357
- Dos últimas cifras: 57
- Quinta cifra: 7
El derecho a reclamar un premio está condicionado al registro oficial de la apuesta. La combinación debe aparecer exactamente en la modalidad indicada y en el orden establecido, ya que dicho registro es el que determina el acierto. No se permiten variaciones en la secuencia ni coincidencias parciales. Solo cuando la combinación coincide de forma íntegra y en el mismo orden con la definida en el sorteo, el premio puede ser reconocido.
Últimos resultados de El Dorado Mañana
|Fecha
|Número
|Serie/Quinta
|Martes 24 marzo 2026
|8749
|4
|Sábado 21 marzo 2026
|6334
|8
|Viernes 20 marzo 2026
|9585
|7
|Jueves 19 marzo 2026
|7434
|3
|Miércoles 18 marzo 2026
|1388
|9
|Martes 17 marzo 2026
|5074
|4
|Lunes 16 marzo 2026
|6436
|0
|Sábado 14 marzo 2026
|7263
|0
|Viernes 13 marzo 2026
|2532
|7
|Jueves 12 marzo 2026
|4480
|4
|Miércoles 11 marzo 2026
|9594
|0
|Martes 10 marzo 2026
|9132
|8
|Lunes 09 marzo 2026
|0060
|7
|Sábado 07 marzo 2026
|6567
|1
|Viernes 06 marzo 2026
|8655
|4
|Jueves 05 marzo 2026
|1797
|5
|Miércoles 04 marzo 2026
|1171
|1
|Martes 03 marzo 2026
|6936
|0
|Lunes 02 marzo 2026
|4206
|2
|Sábado 28 febrero 2026
|8646
|7
|Viernes 27 febrero 2026
|3514
|1
|Jueves 26 febrero 2026
|4637
|1
|Miércoles 25 febrero 2026
|7277
|3
|Martes 24 febrero 2026
|0148
|2
|Lunes 23 febrero 2026
|2371
|0
|Sábado 21 febrero 2026
|5142
|5
|Viernes 20 febrero 2026
|9662
|3
|Jueves 19 febrero 2026
|1937
|5
Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado
El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:
- 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: paga 208 veces.
- 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
- 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
- 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
- 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.
Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.
¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?
Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:
- Estar en buen estado.
- No tener tachones ni enmendaduras.
- Incluir el reverso diligenciado.
- Ser presentado por una persona mayor de edad.
Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.
Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.
Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL