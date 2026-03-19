Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 19 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo El Sinuano Día se lleva a cabo todos los días del año, incluidos los festivos. Inicia a las 2:30 de la tarde. La transmisión oficial se emite en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. Así, los seguidores del juego pueden observar sin interrupciones el desarrollo completo del sorteo correspondiente a hoy, jueves 19 de marzo de 2026.

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Al finalizar la transmisión del sorteo, el resultado queda disponible para consulta inmediata. Esto permite que cualquier participante verifique de forma rápida el número obtenido en la jornada. Para registrarlo correctamente, es indispensable copiar la combinación tal como aparece en pantalla. Cada dígito debe mantenerse sin alteraciones, ya que todos forman parte del resultado oficial y determinan el número ganador.



Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 19 de marzo de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 9645

: Quinta cifra: 6

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar participan un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y certificar cada fase del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo del sorteo: el inicio del acto, la manipulación de las baloteras, la extracción del número y la verificación final.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día opera con un esquema definido y sus resultados se publican a través de los canales oficiales. El sorteo funciona bajo la normatividad del organismo regulador del juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas. Además del juego principal, existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, cada una con premios establecidos según la opción seleccionada.



El sorteo incorpora también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se suma al resultado según la modalidad de apuesta. Esta cifra complementa el juego cuando la categoría seleccionada así lo exige y forma parte del registro oficial del sorteo.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 18 marzo 2026 6726 Sinuano Noche 18 marzo 2026 4819 Sinuano Día 17 marzo 2026 6672 Sinuano Noche 17 marzo 2026 1729 Sinuano Día 16 marzo 2026 3706 Sinuano Noche 16 marzo 2026 9802 Sinuano Día 15 marzo 2026 1266 Sinuano Noche 15 marzo 2026 8492 Sinuano Día 14 marzo 2026 9247 Sinuano Noche 14 marzo 2026 5621 Sinuano Día 13 marzo 2026 3862 Sinuano Noche 13 marzo 2026 3278 Sinuano Día 12 marzo 2026 4350 Sinuano Noche 12 marzo 2026 2902 Sinuano Día 11 marzo 2026 9754 Sinuano Noche 11 marzo 2026 8871 Sinuano Día 10 marzo 2026 1336 Sinuano Noche 10 marzo 2026 8382 Sinuano Día 09 marzo 2026 4587 Sinuano Noche 09 marzo 2026 9461 Sinuano Día 08 marzo 2026 8010 Sinuano Noche 08 marzo 2026 7145 Sinuano Día 07 marzo 2026 0727 Sinuano Noche 07 marzo 2026 8386 Sinuano Día 06 marzo 2026 2852 Sinuano Noche 06 marzo 2026 3171 Sinuano Día 05 marzo 2026 1942 Sinuano Noche 05 marzo 2026 4823 Sinuano Día 04 marzo 2026 5661 Sinuano Noche 04 marzo 2026 8948 Sinuano Día 03 marzo 2026 9401 Sinuano Noche 03 marzo 2026 6512 Sinuano Día 02 marzo 2026 2305 Sinuano Noche 02 marzo 2026 8784 Sinuano Día 01 marzo 2026 4237 Sinuano Noche 01 marzo 2026 5816

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL