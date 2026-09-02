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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Día hoy: estos los los resultados del último sorteo de hoy, 2 de septiembre de 2026

Sinuano Día hoy: estos los los resultados del último sorteo de hoy, 2 de septiembre de 2026

A las 2:30 de la tarde de este miércoles se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día. Le contamos cuáles son los números ganadores con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Sinuano Día 2 de septiembre de 2026: resultados completos de hoy
Sinuano Día 2 de septiembre de 2026: resultados completos de hoy -
Canva

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más jugados en la costa Caribe. El juego inicia a las 2:30 de la tarde y se transmite en YouTube a través de canales autorizados. Si usted adquirió el boleto, recuerde que debe conservarlo en buen estado para que pueda cobrar el premio en caso de salir ganador hoy.

Resultado de Sinuano Día hoy, 31 de agosto de 2026

El resultado de este miércoles de El Sinuano Día se publica una vez concluye el sorteo oficial. Estos son los números ganadores de hoy:

  • Número ganador: 3291
  • Quinta cifra: 2

Después del sorteo, el jugador compara el número elegido con el resultado oficial. Dependiendo del nivel de coincidencia, existen diferentes modalidades de premiación asociadas a cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o terminaciones específicas. Además, el sistema incorpora una quinta balota que acompaña al resultado principal y que también puede ser relevante para algunas modalidades de juego. El valor mínimo de participación suele comenzar desde los $500, aunque puede variar según el operador autorizado encargado de comercializar el producto.

Qué revisar antes de reclamar un premio

Si las cifras de la apuesta coinciden con el resultado oficial, el primer paso es verificar que el comprobante de juego se encuentre en buenas condiciones. El boleto es el documento utilizado para validar la apuesta realizada, por lo que resulta importante conservarlo sin alteraciones mientras se confirma el resultado. También conviene revisar que la fecha, el número jugado y los demás datos impresos sean legibles. Una vez publicado el resultado oficial de este lunes 31 de agosto de 2026, bastará con comparar las cuatro cifras, verificar la quinta balota y comprobar si la combinación registrada en el boleto coincide con el número ganador de Sinuano Día.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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