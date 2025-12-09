Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 9 de diciembre de 2025: números ganadores

Este martes, 9 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo de El Sinuano Día, uno de los más esperados por los apostadores. A partir de las 2:30 de la tarde se darán a conocer en vivo los números ganadores. Si ya realizó su jugada, manténgase atento porque usted podría convertirse en el próximo ganador.

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 9 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo El Sinuano Día se obtiene mediante un sistema de baloteras certificado, bajo la supervisión de un notario y con presencia de delegados autorizados. Todo el procedimiento se muestra en tiempo real durante la transmisión oficial, garantizando transparencia y confianza en cada paso.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 08 diciembre 2025 1497 Sinuano Noche 08 diciembre 2025 2327 Sinuano Día 07 diciembre 2025 9322 Sinuano Noche 07 diciembre 2025 0647 Sinuano Día 06 diciembre 2025 1215 Sinuano Noche 06 diciembre 2025 0001 Sinuano Día 05 diciembre 2025 6552 Sinuano Noche 05 diciembre 2025 1953 Sinuano Día 04 diciembre 2025 8970 Sinuano Noche 04 diciembre 2025 8767 Sinuano Día 03 diciembre 2025 1996 Sinuano Noche 03 diciembre 2025 5982 Sinuano Día 02 diciembre 2025 0831 Sinuano Noche 02 diciembre 2025 5199 Sinuano Día 01 diciembre 2025 3114 Sinuano Noche 01 diciembre 2025 8137 Sinuano Día 30 noviembre 2025 9640 Sinuano Noche 30 noviembre 2025 0320 Sinuano Día 29 noviembre 2025 2532 Sinuano Noche 29 noviembre 2025 3372 Sinuano Día 28 noviembre 2025 5898 Sinuano Noche 28 noviembre 2025 4310 Sinuano Día 27 noviembre 2025 1785 Sinuano Noche 27 noviembre 2025 2363 Sinuano Día 26 noviembre 2025 9795 Sinuano Noche 26 noviembre 2025 3362 Sinuano Día 25 noviembre 2025 9778

¿Cómo se juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega de manera regular y los resultados se pueden consultar en los canales oficiales. Es un juego pensado para quienes disfrutan las apuestas numéricas, siguiendo las reglas que establece la entidad encargada. En este sorteo hay varias formas de ganar. La primera es acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que salió. Si lo logra, obtiene el premio más alto.

También se puede jugar con combinaciones de tres o dos cifras. Estas opciones son más flexibles, pero cambian las probabilidades y el valor del premio. Por último, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”. Esta se usa en algunas modalidades que incluyen esa balota adicional como parte del resultado.



Modalidades de apuesta en el Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Día

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El procedimiento para reclamar un premio del sorteo Sinuano Día depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para montos inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten confirmar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.



Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.



Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es necesario para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

