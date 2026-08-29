Sinuano Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026: número ganador y quinta cifra

Una nueva jornada de El Sinuano Día se cumple este sábado 29 de agosto de 2026. El tradicional juego de chance de la región Caribe realiza su sorteo diurno y define una combinación de cuatro cifras, acompañada de una quinta balota.

El resultado de la jornada se conoce después del sorteo, programado para las 2:30 p. m. Los números publicados corresponden a la combinación oficial de este sábado y permiten establecer los posibles aciertos de las apuestas realizadas.



¿Cómo se juega El Sinuano Día?

Para participar en este chance se selecciona una combinación de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y se define la modalidad de apuesta.

El juego contempla diferentes formas de acertar, entre ellas:



Cuatro cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

Tres cifras directo: corresponden a las tres últimas cifras en el orden establecido.

Tres cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: requiere acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra.

El premio depende de la modalidad seleccionada y del número de aciertos obtenidos.



¿A qué hora se juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluidos domingos y festivos. Una vez finaliza la jornada, la combinación oficial se publica para que los participantes puedan verificar las cifras de sus respectivos comprobantes.



Resultado Sinuano Día hoy 29 de agosto

La combinación correspondiente al sorteo de este sábado se actualiza una vez es divulgada oficialmente:



Número ganador: 0473

0473 Quinta cifra: 7

¿Qué hacer si el resultado coincide con su apuesta?

Si las cifras del tiquete coinciden con una combinación premiada, el comprobante debe conservarse en buen estado para adelantar el proceso de reclamación.

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El cobro debe realizarse mediante los canales y puntos autorizados por el operador, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada premio. También es necesario presentar la documentación requerida para validar la apuesta.

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda comprobar el resultado mediante las fuentes oficiales y revisar cuidadosamente cada una de las cifras.

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Quinta cifra: ¿qué es y para qué sirve?

Además del número principal de cuatro dígitos, el resultado del Sinuano Día incluye una quinta cifra o quinta balota. Se trata de un número adicional que acompaña la combinación oficial y que está relacionado con las modalidades complementarias del juego.

Los juegos de suerte y azar deben realizarse únicamente a través de operadores y puntos autorizados. Asimismo, cualquier posible premio debe verificarse antes de efectuar una reclamación.

Además, en caso de resultar ganador tiene un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio, de lo contrario será destinado al financiamiento de proyectos sociales y de salud de la región.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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