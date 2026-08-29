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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026: resultados y número ganador

Caribeña Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026: resultados y número ganador

El sorteo de Caribeña Día se realiza este sábado en horas de la tarde. Consulte el número ganador y la quinta cifra de la jornada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Caribeña Día
Caribeña Día
La Caribeña - Getty Images

Este sábado 29 de agosto de 2026 se realiza una nueva jornada de Caribeña Día, uno de los juegos de chance que tiene presencia y tradición en distintas zonas de la región Caribe colombiana. El sorteo corresponde a la jornada diurna y su resultado permite conocer la combinación de cuatro cifras seleccionada, además de la denominada quinta cifra. Estos datos se publican una vez finaliza la extracción correspondiente.

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Resultado de Caribeña Día hoy 29 de agosto

La combinación ganadora de este sábado se conoce tras la realización del sorteo:

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El resultado anterior, correspondiente al viernes 28 de agosto de 2026, registra el número 4177 y la quinta cifra 5.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día realiza su sorteo en horas de la tarde. La jornada de este sábado 29 de agosto se lleva a cabo a las 2:30 p.m., momento en el que se determina la combinación correspondiente al día.

Una vez termina el sorteo, los resultados son divulgados mediante los canales habilitados para la consulta de los juegos de suerte y azar.

¿Cómo se juega Caribeña Día?

La dinámica parte de la elección de un número de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999. De acuerdo con la modalidad seleccionada, el jugador puede participar con diferentes formas de acierto.

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Entre las opciones se encuentran:

  • Cuatro cifras directo: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque estén en diferente orden.
  • Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden establecido.
  • Tres cifras combinado: se aciertan las tres últimas cifras sin importar su orden.
  • Dos cifras o pata: corresponden a los dos últimos números.
  • Una cifra o uña: corresponde a la última cifra del resultado.

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del número de aciertos obtenidos.

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¿Qué hacer si el resultado coincide con su tiquete?

Quien encuentre una coincidencia entre su apuesta y el resultado oficial debe conservar el tiquete original en buen estado y acudir a los puntos autorizados para realizar la validación y posterior reclamación del premio.

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También es importante comprobar primero el resultado a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Los juegos de chance hacen parte del sistema legal de juegos de suerte y azar en Colombia y su operación se encuentra bajo la regulación y vigilancia de las autoridades competentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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