Los apostadores de El Sinuano Noche ya pueden consultar los resultados correspondientes al sorteo realizado este jueves 19 de noviembre de 2026. Como ocurre cada noche, miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos al número ganador de una de las modalidades de chance más tradicionales del país, especialmente en la región Caribe, donde este juego mantiene una amplia popularidad.



Resultado de Sinuano Noche del 19 de noviembre de 2026 Número ganador: 0214

Quinta: 5

Los participantes deberán comparar estos resultados con los registrados en su comprobante de apuesta para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad jugada. El chance El Sinuano se caracteriza por permitir apuestas sobre números de cuatro cifras comprendidos entre 0000 y 9999. Dependiendo de la cantidad de dígitos acertados, los jugadores pueden acceder a diferentes premios establecidos dentro del plan oficial del juego.



¿Cuánto paga Sinuano Noche?

Uno de los principales atractivos de Sinuano Noche es su plan de premios, que multiplica el valor apostado según la cantidad de aciertos obtenidos por el jugador.



Cuatro cifras acertadas: 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras acertadas: 400 veces lo apostado.

Dos cifras acertadas: 50 veces lo apostado.

Una cifra acertada: 5 veces lo apostado.

Por ejemplo, un jugador que haya apostado $1.000 y acierte las cuatro cifras del resultado puede recibir hasta $4.500.000, de acuerdo con el plan de premios vigente. El sorteo de Sinuano Noche se realiza diariamente. De lunes a sábado, la extracción oficial se lleva a cabo a las 10:30 de la noche, mientras que los domingos y días festivos el horario cambia a las 8:30 p. m. La transmisión tradicionalmente se realiza a través de Telecaribe, permitiendo que los apostadores sigan en vivo la selección de las balotas y conozcan el resultado oficial pocos minutos después de finalizar el procedimiento.



Cómo jugar El Sinuano Noche

La mecánica del juego es sencilla. Los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras y registrar su apuesta en un punto autorizado o mediante plataformas habilitadas para juegos de suerte y azar. Posteriormente, esperan la publicación del resultado oficial para verificar si obtuvieron algún acierto. Las apuestas pueden realizarse en redes autorizadas de chance y en algunos comercializadores aliados como SuperGIROS, además de plataformas avaladas por Coljuegos.

Además del número principal de cuatro cifras, el sorteo incluye una cifra complementaria conocida como la Quinta, la cual hace parte del resultado oficial divulgado cada jornada. Los jugadores suelen consultar ambos datos al momento de revisar sus comprobantes de apuesta. Quienes resulten ganadores deben conservar el comprobante original en buen estado y presentar un documento de identidad válido al momento de reclamar el dinero. El tiquete no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni alteraciones que dificulten su validación.

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Además, los ganadores cuentan con un plazo de hasta un año para reclamar el premio correspondiente, de acuerdo con las condiciones informadas para el juego. Con una fuerte tradición en la Costa Caribe y presencia en todo el país, El Sinuano Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los colombianos, quienes cada día esperan que la suerte los acompañe con una combinación ganadora.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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