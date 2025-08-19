Subastas virtuales en Colombia de vehículos, joyas y metales únicos: conozca los detalles y agéndese

'El Martillo', la plataforma de subastas del Banco Popular, ha anunciado una serie de eventos virtuales para el mes de agosto de 2025, presentando una amplia gama de activos que van desde vehículos industriales, lingotes de oro y joyas de lujo. Se trata de subastas que representan una oportunidad tanto para particulares como para empresas que buscan adquirir bienes bajo condiciones transparentes y accesibles, consolidando la apuesta de la entidad por el comercio digital y la democratización del acceso a activos diversos.

La plataforma ha programado varias jornadas a lo largo del mes, diseñadas para satisfacer distintas necesidades y perfiles de inversión. El cronograma actualizado directamente desde la plataforma de 'El Martillo' revela varias jornadas especialmente hacia finales de este mes.

El 27 de agosto fue la fecha seleccionada para el inicio de estas jornadas. 'El Martillo' abrirá las pujas por una carretilla elevadora Secsun modelo FD35 serie R07440W, motor 4D29V41 serie 24098319, fecha de fabricación 2024-08. También estará disponible ofertar por un anillo en oro amarillo de 22k de 28pts de diamantes redondos pequeños y un diamante central de 35 pts con un peso de 5.7 gramos. Hay la posibilidad de adquirir 3 relojes victorinox acero quarz o 4 relojes victorinox chronografo clasico acero. Estos son algunos de los ejemplares disponibles, entre muchos otros accesorios, joyas o vehículos.

El 29 de agosto se dará inicio a la puja por una exclusiva línea de lingotes de oro en presentaciones de 14K, 18K y 22K, además de una variada selección de joyería que incluye cadenas en tonos blanco y amarillo, aretes y pulseras. Esta oferta busca facilitar el acceso a piezas de valor con precios accesibles. Esta misma fecha es la inclusión de iridio certificado ISO 9001 con una pureza superior al 99.9%. Disponible en lotes desde 100 gramos hasta 5 kilogramos, este metal estratégico es crucial en sectores como catalizadores industriales, tecnología espacial, equipos médicos y componentes electrónicos de alta precisión. La subasta de iridio representa una oportunidad única para asegurar un recurso de alto valor en un mercado en constante evolución.

Proceso de Participación

La participación en estas subastas virtuales está diseñada para ser accesible y segura, abierta a personas naturales o jurídicas mayores de edad que estén debidamente registradas en la página de 'El Martillo'. Es indispensable contar con una cuenta corriente o de ahorros en cualquier entidad bancaria de Colombia que esté habilitada para realizar pagos por Internet a través de PSE (exceptuando el Banco de la República).

El primer paso consiste en ingresar al sitio web www.elmartillo.com.co y localizar los bienes de interés. Es indispensable revisar con atención la información correspondiente a cada lote: ubicación, número de identificación, precio base, características técnicas, y condiciones generales y particulares.

Posteriormente, se debe iniciar sesión, con el botón ubicado en la parte superior derecha del portal, y para usuarios nuevos, se debe hacer clic en “Regístrate” y completar el formulario con los datos requeridos. Es importante que la información proporcionada sea veraz y precisa, ya que se utilizará para la devolución de depósitos, envió de notificaciones y elaboración de documentos relacionados con la compra.

Una vez haya accedido al portal, identifique la subasta en la que desea participar y de acuerdo a la página de ‘El Martillo’, antes de realizar cualquier oferta, es obligatorio efectuar un depósito virtual, que debe ser el 20% o más del valor base del lote o lotes por los que va a ofertar. Este procedimiento se lleva a cabo mediante el botón de pagos PSE que se encuentra en el menú de “Mi cuenta” y luego "Constituye tu depósito”. Es importante hacer el depósito con suficiente anticipación, se recomienda, en varias ocasiones, realizarlo el día anterior a la subasta para evitar inconvenientes de última hora. También se recomienda verificar con su entidad financiera el monto máximo permitido para transacciones en línea y solicitar una ampliación si es necesario.

Se debe seleccionar el depósito virtual a utilizar haciendo clic en la casilla "Utilizar". Posteriormente, digite el valor de su oferta. Tenga en cuenta el valor base o el último valor ofertado y el incremento mínimo, ya que el sistema solo permitirá una oferta superior a este incremento mínimo. En su pantalla estará apareciendo frente a su lote la palabra "Ganando" si su oferta es la más alta. Si alguien más supera su oferta, aparecerá la palabra "Perdiendo".

El cronómetro de la Sala de Subastas Virtuales marcará el tiempo restante para el cierre de la subasta. Se aconseja estar pendiente al cronómetro del lote de su interés hasta que no se reciban más ofertas y se produzca el cierre. Una vez finalice la subasta, se comunicarán con el ganador mediante el correo electrónico proporcionado, para posteriormente, depositar el saldo pendiente de la compra dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la subasta, ya sea mediante un pago virtual o una consignación en Depósito para Remate en cualquier oficina del Banco Popular.

