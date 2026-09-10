Super Astro Luna hoy: ¿cuáles son los resultados del sorteo de este jueves 10 de septiembre?

La jornada nocturna de este segundo jueves de septiembre moviliza las ilusiones de miles de apostadores en Colombia. Con la llegada de una nueva emisión del Super Astro Luna, el país entero permanece atento al reporte de las balotas para verificar si su jugada combinada de cifras y astrología resultó favorecida con la bolsa millonaria de hoy.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



Resultados del sorteo del jueves 10 de septiembre

A continuación, disponemos el recuadro informativo donde se asentará la combinación ganadora de esta noche tan pronto como los delegados de Coljuegos y Corredor Empresarial S.A. certifiquen la extracción:

Número Afortunado: 8387

Signo Zodiacal: Acuario

(Nota editorial: La información de las balotas se publicará en tiempo real una vez concluya la transmisión en televisión abierta).



Funcionamiento del juego y calendario de emisión

Acreditado en Colombia bajo la figura de juego de suerte y azar novedoso, el Super Astro Luna permite al usuario construir una jugada a su medida. A diferencia del chance común o las loterías de serie fija, en este sorteo el jugador escoge de manera autónoma una cifra de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y la combina con uno de los 12 signos del zodiaco.

La tómbola nocturna de "La Luna" opera los siete días de la semana mediante la señal del Canal 1, sujetándose a los siguientes horarios de salida:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

Estructura de retribución: ¿a cuánto asciende el acumulado?

El cálculo de los premios en el Super Astro Luna es proporcional al valor invertido en el formulario (restando el porcentaje del IVA). Para cobrar, los números seleccionados deben coincidir con las balotas en estricto orden de izquierda a derecha:



4 cifras + signo correcto 42.000 veces lo apostado 3 cifras + signo correcto 1.000 veces lo apostado 2 cifras + signo correcto 100 veces lo apostado

Guía de cobro para boletos favorecidos

En caso de que su tiquete registre la combinación emitida este martes 8 de septiembre, el trámite de cobro se efectúa bajo los siguientes lineamientos legales:



Conservación del soporte: Mantenga el boleto original en perfecto estado de legibilidad, exento de tachaduras, enmendaduras o rasgaduras que afecten el código de validación. Cobros de baja cuantía: Si la recompensa no supera el umbral tributario de las 48 UVT (aproximadamente $2.300.000 COP), se realiza el retiro inmediato en cualquier punto físico de las redes autorizadas SuRed o SuperGIROS con la cédula de ciudadanía original. Trámite para cuantías elevadas: Cuando el valor a cobrar iguale o supere las 182 UVT, el ganador debe acudir a la oficina principal del concesionario. Deberá radicar fotocopia de la cédula ampliada al 150%, certificación bancaria a nombre del titular (con expedición no mayor a 30 días) y tramitar el formulario SIPLAFT. Carga tributaria: Todo premio gravable está sujeto a un descuento por retención en la fuente del 20% por concepto de ganancia ocasional. El plazo legal para cobrar caduca exactamente a los 365 días calendario posteriores al sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL