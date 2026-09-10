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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados del Chontico Noche hoy jueves 10 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

Resultados del Chontico Noche hoy jueves 10 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

Consulte aquí la cifra ganadora de Chontico Noche en su sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026, una de las opciones de apuestas más populares entre los colombianos. Descubra si su boleto resultó premiado en esta jornada de azar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Resultados del Chontico Noche hoy jueves 10 de septiembre de 2026: consulte el número ganador
Imagen de referencia de Chontico Noche.
Archivo

Los apostadores y jugadores habituales del suroccidente y todo el país están atentos a la transmisión de este tradicional juego para conocer la combinación de cuatro cifras correspondiente a esta fecha. A continuación, se detalla la cifra oficial de Chontico Noche asignada por las autoridades para este día:

  • Número ganador: Pendiente
  • La "Quinta" cifra: Pendiente

Si la combinación de su tiquete coincide en el orden exacto con las cifras anunciadas, usted se convierte en uno de los afortunados ganadores del premio mayor dispuesto para este sorteo diario.

Proceso para reclamar el premio de Chontico Noche

Cuando un tiquete resulta premiado en el sorteo de Chontico Noche, el apostador debe seguir un procedimiento estandarizado para la validación y entrega del dinero. Las entidades autorizadas exigen una serie de requisitos básicos para garantizar la transparencia del trámite y confirmar la identidad del beneficiario.

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En primer lugar, es indispensable conservar el boleto en perfecto estado. El tiquete físico no puede presentar tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en los códigos de seguridad o números impresos. Cualquier imperfección que impida la lectura clara de la información puede ser motivo de invalidación o retraso en la entrega del monto acumulado.

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El ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado del operador de apuestas con la siguiente documentación:

  • Tiquete original de la apuesta firmado en el reverso por el titular.
  • Cedula de ciudadanía original y una copia legible por ambas caras.
  • Formulario de identificación de ganador debidamente diligenciado, el cual se proporciona en la red comercial.

Dependiendo del valor del premio, el pago puede efectuarse de forma inmediata en efectivo en el punto de atención o, para sumas elevadas, mediante una consignación bancaria o cheque de gerencia tras la verificación en el sistema central.

Retenciones de ley y cobro de ganancias ocasionales en Colombia

Es fundamental que todo jugador comprenda la normativa tributaria aplicable a los juegos de suerte y azar en el territorio nacional. Los premios obtenidos a través de chances y loterías en Colombia están sujetos a impuestos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con el Estatuto Tributario vigente, los premios de azar que superen el tope mínimo estipulado en Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren un descuento por concepto de retención en la fuente por ganancias ocasionales. Esta tarifa corresponde al 20 % del valor total del premio obtenido.

Al momento de efectuar el cobro, el operador autorizado aplica automáticamente la retención correspondiente sobre la cifra ganada y entrega al ciudadano el valor neto resultante, junto con el certificado de retención oficial. Este documento es indispensable para la presentación de la declaración de renta ante el Estado colombiano.

Importancia de jugar legal y supervisión de Coljuegos

La práctica de los juegos de suerte y azar en Colombia está regulada con el fin de proteger los derechos de los apostadores y garantizar el aporte de recursos financieros destinados de manera exclusiva a la financiación del sistema público de salud.

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La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) ejerce el control y la fiscalización de las plataformas y concesionarios de apuestas. Apostar en puntos de venta formales y reconocidos asegura que los sorteos cuenten con la transparencia adecuada y que los premios prometidos sean entregados sin contratiempos.

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Elegir canales de apuesta legales otorga las siguientes garantías:

  • Seguridad financiera: Certeza de que el valor jugado y las ganancias están respaldadas por pólizas y contratos estatales.
  • Aporte social: Transferencia directa de impuestos a la salud pública de los municipios y departamentos.
  • Transparencia en el sorteo: Garantía de supervisión por parte de delegados de las secretarías de gobierno en cada transmisión.

Se recomienda a los usuarios verificar que el tiquete impreso contenga el nombre de la red autorizada y evitar la compra de boletos informales para no ser víctima de fraudes ni perder el derecho a reclamar un premio en caso de acertar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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