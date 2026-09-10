Chontico Día resultados hoy, jueves 10 de septiembre de 2026: ganadores con la quinta cifra

Si suele seguir los sorteos de chance en Colombia, seguramente ha escuchado hablar de Chontico Día, una modalidad que se juega todos los días y que se ha convertido en una de las más consultadas por quienes revisan resultados al mediodía. Este juego consiste en acertar una combinación de cuatro cifras, aunque también incluye una quinta cifra o quinta balota que forma parte del resultado oficial.



El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 de la tarde. Es en ese momento cuando se conocen tanto el número ganador de cuatro cifras como la quinta cifra que acompaña el resultado. Este chance hace parte de los sorteos asociados a Chontico, una marca autorizada en el Valle del Cauca y que cuenta con distintas modalidades de juego en horarios diferentes.



Resultados Chontico Día hoy 10 de septiembre de 2026

Ya terminó el sorteo correspondiente al viernes 10 de septiembre de 2026 y estos son los datos que buscan los apostadores:



Número ganador: 8023

Quinta cifra: 6

Últimas tres cifras: 023

Últimas dos cifras: 23

Última cifra: 3

Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden verificar si acertaron las cuatro cifras completas o alguna de las modalidades disponibles dentro del juego. La mecánica es sencilla. Para participar, debes seleccionar un número comprendido entre 0000 y 9999 y registrar la apuesta en un punto autorizado de venta. Después de eso solo queda esperar la publicación del resultado oficial del día. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de hacer la apuesta, es posible obtener premios acertando distintas combinaciones:



Las cuatro cifras exactas

Las tres últimas cifras

Las dos últimas cifras

La cifra final

Algunas modalidades que incorporan la quinta cifra anunciada en el sorteo. Además, las cifras pueden ser escogidas directamente por el jugador o ser generadas de forma aleatoria por el sistema del punto de venta autorizado.



Horario de Chontico Día y qué significa la quinta cifra

Una de las características de este juego es que ocupa la franja del mediodía. Mientras otros chances tienen sorteos en la mañana o en la noche, Chontico Día realiza su sorteo a la 1:00 p. m., horario que se mantiene durante toda la semana. Junto con el número principal también se anuncia la llamada quinta cifra, un dato adicional que aparece en el resultado oficial y que puede ser relevante dependiendo del tipo de apuesta realizada por cada participante.

Por ejemplo, en el sorteo del 9 de septiembre de 2026 el número ganador fue 4610 y la quinta cifra fue 5. En jornadas anteriores también se registraron resultados como 0364 con quinta 5, 1790 con quinta 5 y 4086 con quinta 5. Antes de reclamar un premio, siempre conviene revisar con atención la colilla de la apuesta para verificar la modalidad jugada y confirmar si el resultado coincide con las cifras seleccionadas. También es importante consultar únicamente los resultados oficiales publicados por los operadores autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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