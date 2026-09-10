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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día 10 de septiembre de 2026: números ganadores de hoy

Resultados Caribeña Día 10 de septiembre de 2026: números ganadores de hoy

Conozca los resultados EN VIVO de la Caribeña Día de este jueves. Recuerde que este chance comienza su transmisión a las 2:30 de la tarde.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Caribeña Día 10 de septiembre de 2026: números ganadores de la tarde de hoy
Caribeña Día 10 de septiembre de 2026: números ganadores de la tarde de hoy -
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A las 2:30 de la tarde de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo del chance La Caribeña Día. Prepare su boleto y esté atengo a los resultados junto con la quinta cifra. Recuerde que su boleto no puede tener tachones o enmendaduras. En caso contrario, si sale ganador del sorteo de hoy no podrá reclamar su premio.

Resultados Caribeña Día este 10 de septiembre de 2026

La jugada correspondiente de La Caribeña Día este jueves arroja la siguiente combinación:

  • Número ganador: 3262
  • Quinta cifra: 3

Cobro de premios y requisitos para reclamar el dinero

Los ciudadanos que hayan acertado a la combinación del sorteo deben verificar minuciosamente el tiquete de apuesta antes de dirigirse a los puntos de atención habilitados. Para hacer efectivo cualquier premio monetario, el apostador debe presentarse personalmente en los puntos autorizados del concesionario de chance con el comprobante original en buen estado de conservación.

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Es obligatorio presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o extranjería) junto con una copia legible del mismo por ambas caras. Si el valor de la cifra obtenida supera los montos estipulados para pago inmediato en caja, la red de comercialización indicará el trámite administrativo correspondiente para la transferencia o entrega del cheque respectivo. Para conservar la validez del cobro, el boleto impreso no debe registrar tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en los códigos de seguridad o series numéricas de control.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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