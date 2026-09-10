Sinuano Día 10 de septiembre de 2026: números ganadores de este jueves

La franja de sorteos de la tarde en Colombia tiene uno de sus espacios más consultados con El Sinuano Día, un juego de chance en el que los participantes apuestan a una combinación de cuatro cifras y esperan el resultado oficial para verificar posibles aciertos. Junto al número principal, también se publica una quinta cifra, dato que hace parte de la información oficial del sorteo. Cada jornada, miles de personas revisan los números ganadores una vez termina el sorteo para saber si acertaron las cuatro cifras completas o alguna de las modalidades disponibles dentro del juego. La dinámica se mantiene durante toda la semana y permite consultar resultados de manera diaria.



El sorteo de Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 2:30 de la tarde. Los domingos y festivos también cuenta con una edición correspondiente dentro de la programación del juego. Los resultados son publicados una vez finaliza el proceso oficial.



Números ganadores del Sinuano Día hoy 10 de septiembre de 2026

Ya finalizó el sorteo correspondiente al jueves 10 de septiembre de 2026 y estos son los datos que buscan los jugadores:



Número ganador: 0189

Quinta cifra: 3

Tres últimas cifras: 189

Dos últimas cifras: 89

Última cifra: 9

Con estos datos cada participante puede revisar el comprobante de apuesta y verificar si obtuvo algún acierto en las modalidades habilitadas para este chance. También es recomendable contrastar el resultado únicamente con los canales autorizados por los operadores del juego para evitar errores al momento de revisar la apuesta.



Así funciona el chance Sinuano Día en Colombia

La mecánica del juego gira alrededor de una cifra de cuatro números comprendida entre 0000 y 9999. Antes del sorteo, se elige una combinación, se define el valor de la apuesta y se registra la jugada en un punto autorizado. Dependiendo de la modalidad seleccionada, se puede ganar acertando diferentes combinaciones:



Las cuatro cifras exactas

Las cuatro cifras en modalidad combinada

Las tres últimas cifras

Las dos últimas cifras, conocidas como "pata"

La última cifra, conocida como "uña"

El valor del premio depende de la modalidad elegida y de la coincidencia que exista entre la apuesta registrada y el resultado oficial del sorteo. Además, los operadores recuerdan que es importante conservar el comprobante original de juego, ya que este documento es requerido para cualquier validación o proceso de pago de premios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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