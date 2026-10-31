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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, Sorteo Extraordinario y Baloto: resultados 31 de octubre 2026

Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, Sorteo Extraordinario y Baloto: resultados 31 de octubre 2026

La Lotería de Boyacá tiene un premio mayor de $15.000 millones; y la Lotería del Cauca con uno de $8.000 millones de pesos. Por su parte, Baloto tiene un acumulado de $18.000 millones y Revancha con uno de $4.400 millones.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, Sorteo Extraordinario y Baloto: resultados 31 de octubre
Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, Sorteo Extraordinario y Baloto: resultados 31 de octubre -
Getty Images - Loterías de Boyacá, Cauca - Baloto - Extra de Colombia

La jornada de este sábado reúne tres de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Además de las tradicionales Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca, miles de jugadores esperan el resultado del Baloto, cuyo acumulado suele captar la atención a nivel nacional. A medida que avanzan las horas de la noche, los participantes permanecen pendientes de los canales oficiales para conocer los números ganadores, las series favorecidas y el desenlace de uno de los sábados más activos para las loterías colombianas.

Así va la jornada de sorteos de este sábado, 31 de octubre de 2026

Lotería de Boyacá

  • Número ganador:
  • Serie:

Lotería del Cauca

  • Número ganador:
  • Serie:

Baloto

  • Números ganadores:
  • Superbalota:

Revancha

  • Números ganadores:
  • Superbalota:

Aunque comparten la expectativa de entregar millonarios premios, estos juegos funcionan de manera diferente. Las loterías de Boyacá y Cauca utilizan el sistema de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual se determina el premio mayor y buena parte de los premios secos de cada jornada. Por su parte, Baloto opera bajo el formato de loto, en el que los participantes seleccionan cinco números y una superbalota para competir por un acumulado que aumenta cuando no hay ganadores del premio principal.

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La Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca realizan sus sorteos en horario nocturno de sábado y los resultados del premio mayor se conocen alrededor de las 11 de la noche. Baloto también celebra sorteos los miércoles y sábados en horario cercano a las 10:30 p. m., por lo que los resultados de los tres juegos suelen conocerse durante la misma franja de la noche.

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Los organizadores recomiendan conservar los billetes o comprobantes originales en perfecto estado mientras se verifican los resultados oficiales. Este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación. Asimismo, los premios de alto valor están sujetos a procesos de validación e identificación establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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