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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Día hoy, jueves 3 de septiembre de 2026: resultados con la quinta cifra

Sinuano Día hoy, jueves 3 de septiembre de 2026: resultados con la quinta cifra

El chance de El Sinuano Día juega de lunes a domingo a las 2:30 de la tarde. Le contamos EN VIVO los resultados de este jueves.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Sinuano Día 3 de septiembre de 2026: resultados con la quinta cifra
Sinuano Día 3 de septiembre de 2026: resultados con la quinta cifra -
Getty Images - El Sinuano

Quienes siguen los sorteos diarios de chance en Colombia suelen revisar el resultado de El Sinuano Día pocas horas después de su realización. Este juego es uno de los sorteos con presencia en la región Caribe y se lleva a cabo todos los días, incluidos domingos y festivos, permitiendo participar con números de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria. La consulta del resultado no solo sirve para verificar posibles premios. También permite confirmar las terminaciones ganadoras, la quinta cifra y los sorteos anteriores, información que muchos participantes revisan antes de realizar nuevas apuestas.

Resultado del Sinuano Día hoy con quinta cifra

Según el sorteo de este jueves, 3 de septiembre de 2026, estos son los resultados:

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Para la jornada correspondiente al miércoles 2 de septiembre de 2026, El Sinuano Día dejó como resultado ganador el número 3291 y la quinta cifra 2. Este es el último resultado oficial reportado antes del sorteo programado para el 3 de septiembre de 2026. Los jugadores que participaron deben comparar los números registrados en su comprobante con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún tipo de acierto. Como ocurre en los juegos de chance, el valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de la cantidad de cifras acertadas.

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El Sinuano Día realiza sus sorteos en horario de la tarde. Según la información publicada por plataformas especializadas en resultados de loterías, el sorteo suele efectuarse alrededor de las 2:30 p. m., mientras que los domingos y algunos festivos puede presentar variaciones en el horario de publicación.

Cómo se juega el Sinuano Día y qué pagos contempla

El mecanismo de participación consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Posteriormente, durante el sorteo, se extrae el número ganador que determina los resultados de la jornada. De acuerdo con la información disponible sobre el plan de premios del juego, acertar las cuatro cifras en el orden exacto puede generar un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado. También existen modalidades de pago para quienes aciertan tres cifras, dos cifras o una cifra.

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El Sinuano Día forma parte de los sorteos de chance que operan diariamente en Colombia y cuenta además con una edición nocturna denominada Sinuano Noche. Ambos sorteos publican resultados todos los días y son consultados por participantes de diferentes regiones del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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