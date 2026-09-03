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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día hoy: números ganadores del 3 de septiembre de 2026

Resultados Chontico Día hoy: números ganadores del 3 de septiembre de 2026

Este chance, autorizado por la Lotería del Valle, tiene un sorteo todos los días a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Chontico Día 3 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores
Chontico Día 3 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores -
Chontico

El Chontico Día es uno de los sorteos de chance que se realizan diariamente en Colombia. Este juego, autorizado por la Lotería del Valle, tiene un sorteo todos los días a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos, y permite participar con números de cuatro cifras. Los apostadores consultan cada jornada los números ganadores para verificar si obtuvieron premios por cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o una cifra, de acuerdo con la modalidad de apuesta realizada. Además, el juego incluye una quinta balota utilizada para determinadas modalidades de pago.

Resultados Chontico Día hoy 3 de septiembre de 2026

El sorteo de Chontico Día correspondiente al 3 de septiembre de 2026 se realiza en el horario habitual de la 1:00 p. m. Como ocurre con cada jornada, los participantes pueden verificar el número ganador a través de los canales autorizados del operador y de las plataformas especializadas en resultados de juegos de azar. Estos son los resultados de la tarde de hoy:

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Antes del sorteo de este jueves, el resultado más reciente disponible correspondió al miércoles 2 de septiembre de 2026, cuando el número ganador fue 7230 y la quinta balota fue 4. Quienes realizaron apuestas para la jornada del 3 de septiembre deben conservar su comprobante de juego y contrastar los resultados únicamente con información publicada por operadores autorizados.

Números ganadores recientes del Chontico Día

Los resultados de los últimos sorteos permiten revisar el comportamiento reciente del juego:

  • 2 de septiembre de 2026: 7230 | Quinta: 4
  • 1 de septiembre de 2026: 3628 | Quinta: 9
  • 31 de agosto de 2026: 4348 | Quinta: 0
  • 30 de agosto de 2026: 5538 | Quinta: 8
  • 29 de agosto de 2026: 1638 | Quinta: 9

El Chontico Día opera bajo una mecánica sencilla. El participante selecciona un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999 y define el valor de la apuesta. Durante el sorteo se extrae una combinación que determina el número ganador de la jornada.

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El plan de premios se encuentra ligado al número de cifras acertadas. Los pagos varían según se acierten cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o una cifra. De acuerdo con la información divulgada por medios especializados y operadores del sector, acertar las cuatro cifras en el orden exacto puede generar un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado. Los aciertos de tres cifras pueden pagar hasta 400 veces la apuesta, mientras que los de dos cifras y una cifra tienen escalas de pago diferentes.

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El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., lo que permite a los participantes conocer rápidamente los resultados y verificar si obtuvieron algún premio. Además de esta modalidad, el operador cuenta con sorteos como Chontico Noche y Superchontico Millonario, que se desarrollan en horarios distintos durante la semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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