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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día último sorteo 3 de septiembre de 2026: estos son los resultados

Caribeña Día último sorteo 3 de septiembre de 2026: estos son los resultados

Si usted le apostó a La Caribeña Día este jueves recuerde que debe conservar su boleto en buen estado, de lo contrario, no podrá cobrar su premio en caso de salir ganador.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Caribeña Día 3 de septiembre de 2026: estos son los resultados de hoy
Caribeña Día 3 de septiembre de 2026: estos son los resultados de hoy -
La Caribeña - Getty Images

La Caribeña Día hace parte de los sorteos de chance que se realizan diariamente en Colombia y tiene una amplia presencia en la región Caribe. El juego permite apostar a combinaciones de cuatro cifras y contempla diferentes modalidades de pago según la cantidad de números acertados por el participante. Además, cada sorteo incluye una quinta cifra que también es consultada por quienes revisan los resultados oficiales. Para el jueves 3 de septiembre de 2026, miles de personas permanecían pendientes de la publicación del nuevo resultado. Mientras se efectuaba el sorteo de la jornada, las plataformas especializadas y los registros históricos mantenían como referencia el resultado certificado del día anterior.

Resultado de Caribeña Día hoy: número ganador y quinta cifra

El último resultado oficial disponible de La Caribeña Día corresponde al jueves 3 de septiembre de 2026. De acuerdo con los registros publicados por plataformas que recopilan los sorteos de chance en Colombia, las combinaciones derivadas de ese resultado quedaron de la siguiente manera:

  • Número ganador:
  • Tres primeras cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Quinta cifra:

La verificación de estos datos resulta importante para las personas que realizaron apuestas en modalidades distintas al número completo, ya que algunos premios están asociados a coincidencias parciales.

Cómo consultar los resultados de Caribeña Día y reclamar premios

La Caribeña Día realiza sus sorteos todos los días. El juego se desarrolla habitualmente a las 2:30 de la tarde, mientras que los resultados suelen aparecer pocos minutos después de concluir el procedimiento. El sistema de premios contempla varias posibilidades de acierto. Existen pagos para quienes coinciden con las cuatro cifras en orden exacto, las cuatro cifras en combinación, las tres últimas cifras, las dos últimas cifras o la última cifra del resultado ganador.

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Las entidades autorizadas recomiendan conservar el comprobante original de la apuesta como requisito para cualquier reclamación. Asimismo, la consulta de resultados debe realizarse a través de operadores habilitados o plataformas que verifiquen la información utilizando fuentes oficiales del sorteo. Para quienes participaron en la edición del 3 de septiembre de 2026, la recomendación es contrastar su número con el resultado publicado oficialmente una vez concluya el sorteo, verificando tanto las cuatro cifras como la quinta cifra asociada a la jornada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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