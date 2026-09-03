Dorado Mañana hoy: resultados completos del 3 de septiembre de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos diarios más consultados en Colombia. Este juego opera de lunes a sábado y realiza su sorteo principal sobre las 10:55 de la mañana, permitiendo a los apostadores verificar si acertaron las cuatro cifras, las tres últimas, las dos últimas o la denominada quinta balota. Para quienes siguen este sorteo de manera habitual, consultar los resultados oficiales es fundamental para verificar premios y revisar el comportamiento de los números ganadores de los últimos días. El Dorado Mañana hace parte de la oferta de juegos de suerte y azar autorizados en el país y cuenta con diferentes modalidades de pago dependiendo del tipo de acierto registrado en la apuesta.



Resultado del Dorado Mañana hoy 3 de septiembre de 2026

De acuerdo con el sorteo de este jueves, 3 de septiembre de 2026, estos son los resultados:



Número ganador: 0820

0820 Quinta cifra: 0

El resultado inmediatamente anterior, correspondiente al miércoles 2 de septiembre de 2026, dejó como número ganador el 5987 y la quinta balota 6. Las personas que participaron en el sorteo del 3 de septiembre deben confirmar el resultado definitivo a través de los canales oficiales y operadores autorizados para verificar cualquier coincidencia con su tiquete.



Chance Dorado Mañana: últimos resultados antes del sorteo de hoy

Los registros más recientes muestran los siguientes resultados de Dorado Mañana:



2 de septiembre de 2026: 5987 | Quinta: 6

1 de septiembre de 2026: 5555 | Quinta: 2

31 de agosto de 2026: 6784 | Quinta: 7

29 de agosto de 2026: 8940 | Quinta: 8

28 de agosto de 2026: 1846 | Quinta: 9

Estos resultados permiten a los jugadores consultar el historial reciente del sorteo y verificar sus apuestas anteriores. El Dorado Mañana se caracteriza por utilizar una combinación de cuatro cifras y una quinta balota adicional. Además del premio por acertar el número completo, también existen modalidades de pago para quienes coinciden con tres cifras, dos cifras o una sola cifra, de acuerdo con las reglas vigentes del juego.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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