Super Astro Sol resultados del viernes 15 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

El fin de semana se aproxima y la ilusión de los apostadores en Colombia se enciende una vez más. Este viernes, 15 de mayo de 2026, miles de ciudadanos buscan cerrar la semana con broche de oro de la mano del Super Astro Sol, el sorteo que ha sabido ganarse el corazón de los colombianos al fusionar la precisión numérica con la tradición y el misterio de los signos zodiacales.

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Para la jornada de hoy, los jugadores deben tener muy presente la agenda de la tarde para no perderse el momento exacto en que las balotas dicten sentencia. A continuación, presentamos todos los detalles de este sorteo y la guía completa para el apostador.



Resultado Super Astro Sol: viernes 15 de mayo de 2026

El sorteo se llevará a cabo bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. El número ganador de esta tarde quedará registrado aquí:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Nota al lector: Se aconseja a toda la comunidad de apostadores contrastar de manera oficial su tiquete en cualquiera de los puntos autorizados de Su Red o SuperGIROS antes de realizar cualquier tipo de trámite o cobro.



Horario y transmisión: ¿A qué hora juega y dónde verlo?

Es fundamental recordar que, tras las modificaciones operativas, el sorteo de Super Astro Sol se juega a las 4:00 p. m. (hora colombiana). La transparencia del juego está plenamente respaldada por la transmisión en directo y en señal abierta a través del Canal Uno, además de contar con la supervisión de delegados gubernamentales y de Coljuegos. Minutos después de la emisión, los resultados oficiales quedan alojados en las plataformas digitales del concesionario.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

El mecanismo de participación es sumamente dinámico e intuitivo. Cada jugador debe seleccionar un número compuesto por cuatro cifras (que van desde el 0000 hasta el 9999) y asociarlo obligatoriamente a uno de los 12 signos del zodiaco.



Valores permitidos: Es una alternativa altamente accesible, ya que se puede apostar desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario.

Es una alternativa altamente accesible, ya que se puede apostar desde un monto mínimo de hasta un tope máximo de por formulario. Modalidades: Existe la opción de realizar el tarjetón de forma manual o elegir la opción "automático" directamente en la terminal de venta.

Plan de premios

A diferencia de otros sorteos tradicionales, el Super Astro Sol opera bajo la modalidad de "contrapartida", lo que significa que el premio no se divide entre el total de ganadores, sino que cada uno cobra de acuerdo con el dinero que invirtió:



4 cifras + signo exacto: El apostador gana 42.000 veces el valor jugado. 3 cifras + signo exacto: El apostador gana 1.000 veces el valor jugado. 2 cifras + signo exacto: El apostador gana 100 veces el valor jugado.

Administrado por Corredor Empresarial S.A. y plenamente vigilado por Coljuegos, el Super Astro irrumpió en el mercado colombiano hace más de dos décadas con el objetivo de revolucionar el chance tradicional. Su propuesta de incluir la astrología no solo fue un éxito comercial, sino también social: por ley, un porcentaje sustancial de los ingresos recaudados por cada apuesta se destina directamente al financiamiento del sistema de salud pública del país.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si los astros se alinean a su favor este viernes 15 de mayo, el proceso para reclamar las ganancias es el siguiente:



Premios menores: Se pueden cobrar con facilidad en cualquier punto físico de las redes aliadas ( SuperGIROS o Su Red ) presentando el tiquete original y el documento de identidad.

Se pueden cobrar con facilidad en cualquier punto físico de las redes aliadas ( ) presentando el tiquete original y el documento de identidad. Premios mayores: Si el monto es considerable, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas principales con el tiquete en perfecto estado y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

Si el monto es considerable, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas principales con el tiquete en perfecto estado y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Impuestos: Tenga en cuenta que todas las ganancias derivadas de juegos de azar en el país están sujetas a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.