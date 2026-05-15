Resultados Dorado Tarde, último sorteo viernes 15 de mayo de 2026: números ganadores

El fin de semana comienza con la expectativa al máximo para miles de apostadores en el centro del país. Este viernes, el Dorado Tarde vuelve a convocar a la suerte y a la intuición de los colombianos, consolidándose como uno de los sorteos de chance diarios más populares y confiables del mercado. Respaldado por la Lotería de Bogotá, este juego no solo representa la oportunidad de cambiar la realidad financiera de muchos hogares con una inversión mínima, sino que también es un motor clave para el recaudo de fondos destinados a la salud pública.



Números ganadores del sorteo Dorado Tarde: 15 de mayo

A continuación, presentamos el espacio destinado para la combinación ganadora de hoy, viernes 15 de mayo:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota editorial: Este contenido se actualizará de forma inmediata una vez las balotas detengan su marcha en el sorteo oficial de las 3:25 p. m.)



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es su costo?

La gran ventaja del Dorado Tarde frente a las loterías convencionales es su flexibilidad bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. No existe la obligación de adquirir un billete entero con un precio estricto; en su lugar, el jugador tiene el control total de su presupuesto.

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El usuario elige un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999) y define el monto que desea arriesgar. Las apuestas legales se pueden realizar desde tan solo $500 o $1.000 pesos (más el 19% de IVA) en la extensa red de puntos físicos autorizados, como Paga Todo, o mediante las aplicaciones digitales oficiales habilitadas para teléfonos móviles.

La cita diaria con la fortuna para el Dorado Tarde está pactada de lunes a sábado a las 3:25 p.m. La transparencia de cada sorteo está plenamente asegurada mediante la vigilancia de delegados de la Secretaría de Gobierno y entes de control, y se transmite en vivo y en directo para todo el territorio nacional a través de la señal del Canal 1. Aquellos que no sintonicen la transmisión pueden verificar el número ganador pocos minutos después en las pizarras de los puntos de venta o en portales web especializados.



Plan de premios del Dorado Tarde

La escala de incentivos del Dorado Tarde está regulada por la ley colombiana de juegos de suerte y azar, ofreciendo atractivos retornos según el nivel de acierto:



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces el valor neto apostado.

Retribuye el valor neto apostado. 3 cifras (Directo): Otorga 400 veces lo apostado.

Otorga lo apostado. 2 cifras (Pata): Paga 50 veces la inversión.

Paga la inversión. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces lo jugado.

También se puede optar por la modalidad "combinada", que permite ganar si las tres o cuatro cifras seleccionadas caen en cualquier orden, reduciendo el factor de ganancia pero aumentando significativamente las probabilidades estadísticas a favor del apostador.



El protocolo para reclamar el premio

Si la combinación de este viernes coincide con su tiquete, es fundamental actuar bajo los siguientes parámetros legales:



Custodia del formulario: El tiquete físico es un documento al portador y la única prueba del acierto. Debe mantenerse intacto, sin enmiendas, raspaduras ni humedad. Identificación requerida: Para efectuar el cobro, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Lugar de pago: Las cuantías menores se reclaman directamente en cualquier terminal de la red donde se jugó. Si el premio supera el tope de 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las oficinas centrales de la concesionaria, donde se aplicará el correspondiente descuento del 20% por impuesto de Ganancias Ocasionales. Caducidad: El plazo máximo estipulado por la Ley 1393 para cobrar el dinero es de un año calendario.

Inspirado en el mítico relato indígena de la Sabana de Bogotá que prometía riquezas ocultas, el sorteo nació originalmente bajo el portafolio de la Lotería de Bogotá. Con el paso de las décadas, la marca se expandió para cubrir diferentes momentos del día (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), convirtiéndose en un sistema de juego transparente que hoy en día transfiere millonarios recursos diarios al sistema de salud de los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.