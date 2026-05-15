Economía colombiana creció 2,2 %, según el DANE: estas son las cifras y en qué sectores incrementó

Este viernes, 15 de mayo de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la economía colombiana creció 2,2 % en el primer trimestre del año 2026.



De acuerdo con la entidad, el gasto de los hogares, uno de los mayores movilizadores de la economía en el país, tuvo una desaceleración y se ubicó en el 2,5 %.

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Según el DANE, el mayor crecimiento de la economía colombiana fue impulsado por sectores como administración pública, educación y salud. El crecimiento de la economía en el mismo periodo del año 2025 fue del 2,5 %.

La entidad indicó que los sectores de comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos y motocicletas; transporte y almacenamiento; así como alojamiento y servicios de comida registraron un crecimiento del 2,9 %.



En comparación con el trimestre anterior, dijo el DANE, el Producto Interno Bruto, en su serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, registró un crecimiento del 0,6%. Por sectores, las industrias manufactureras crecieron 2,3%, seguidas de las actividades financieras y de seguros con un 2,2%. Por su parte, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otros servicios y las actividades de los hogares como empleadores o productores para autoconsumo, aumentaron 1,4%.



A pesar del crecimiento en algunos sectores de la economía, hay tres que aún se encuentran muy rezagados y son la agricultura, ganadería, caza y pesca, que cayó 1,4 %; la explotación de minas y canteras, con una baja del 0,1 % y la construcción, que cumple tres años de cifras negativas, bajó un 5,4 %.

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