Resultados Caribeña Día del último sorteo hoy, viernes 15 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde y es transmitido en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. A continuación, le compartimos los resultados completos correspondientes a este viernes 15 de mayo de 2026, incluyendo la quinta cifra, que hace parte de la información oficial del sorteo.



Resultados Caribeña Día hoy, viernes 15 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

El boleto es el respaldo oficial de la apuesta y el documento que se exige para comprobar el resultado, por lo que debe conservarse completo y sin modificaciones.

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¿Cómo participar en La Caribeña Día?

Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de la apuesta.

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, permitiendo ajustar el valor según el presupuesto del jugador.



En los juegos que incluyen quinta cifra, acertar ese número adicional permite aumentar el valor del premio según lo establecido en las reglas del sorteo.



Modalidades de La Caribeña Día

Entre las principales modalidades de juego se encuentran:

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Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar el premio?

Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido.

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original y el documento de identidad.

Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Si el valor del premio es de 182 UVT o más, también se requiere una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado para cualquier proceso de reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.