Tasa de desempleo en abril bajó y fue del 8,8%, la más baja desde 2001

La tasa de desempleo en abril de 2025 fue del 8,8%, la más baja desde 2001, según dijo la directora del Dane, Piedad Urdinola. En 2024, esta cifra llegó al 10,6%. En cuanto a personas desocupadas, hay 2.270.000, 454.000 menos que en el mismo periodo del año pasado.

No obstante, aumentó la población que dejó la fuerza de trabajo (14.714.000), que representan personas que ya no buscan empleo porque están pensionados, son estudiantes o no tiene interés de laborar.

El promedio de desempleo en las 13 principales ciudades para este fue del 8,7% y en centros poblados y rurales, en promedio, fue del 6,9%. Persisten la brecha de ocupación entre hombres y mujeres. Los primeros tienen un desempleo del 7% y las segundas del 11,2%.

Noticia en desarrollo.