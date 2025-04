Terremoto por la guerra de aranceles de Donald Trump: estos son sus efectos en Colombia y el mundo

El mundo entero habla hoy de la guerra comercial que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al imponer aranceles a los productos de 55 países. Ocurrió el pasado 2 de abril, que el magnate definió como ‘día de la liberación’. Algunas naciones, como China -una de las que recibió las tarifas más altas-, ya tomaron represalias, mientras que otras siguen buscando concertación.

Un equipo de periodistas de Noticias Caracol y expertos analizaron los efectos que tendrán los aranceles que impuso el mandatario de la nación más poderosa de la tierra y uno de ellos, el que más temen, la amenaza de una recesión por cuenta de los impuestos que la economía estadounidense aplicará sobre todos los productos que entren a su mercado.

Más de 50 países piden negociar aranceles, según EE. UU.

El sábado entró vigor el arancel a las importaciones del 10%. El miércoles los gravámenes a las importaciones provenientes de algunos países, como los miembros de la Unión Europea (20%) y China (34%), aumentarán. El anuncio provocó el desplome de los mercados de todo el mundo.

"Más de 50 países se han puesto en contacto con el gobierno para reducir los aranceles y poner fin a la manipulación de sus divisas", declaró a la NBC el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Vamos a ver si lo que tienen que proponer es creíble", matizó el secretario, "porque después de 20, 30, 40 o 50 años de mal comportamiento, no se puede empezar de cero".

"El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido", predijo el primer ministro británico, Keir Starmer, ante este cambio en el comercio internacional.

Por su parte, Trump dijo que la "medicina" de su oleada de aranceles estaba funcionando. "A veces tienes que tomar la medicina para arreglar algo", manifestó a los periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida. Los socios comerciales están "viniendo a la mesa" y "quieren hablar", añadió.

“No sabemos qué va a pasar mañana”

Así lo sostuvo Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, quien considera que “estos aranceles llegaron, no para quedarse, sino para negociar” y “ya hay 50 países haciendo cola para negociar. Por ejemplo, Vietnam está negociando ese arancel del 46%, nuestro café paga 10% y no necesariamente va a ser más competitivo porque si Vietnam negocia primero, baja el arancel y nos saca ventaja”.

“Nadie en el mundo sabe qué va a pasar. La variable clave en esta coyuntura es la incertidumbre”, añadió.