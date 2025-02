¿Tiene problemas con su banco? Así puede poner una demanda ante la Superfinanciera

La Superfinanciera de Colombia se ha convertido en un aliado clave para los usuarios que desean hacer valer sus derechos ante problemas relacionados con el sector bancario, pues según conoció Noticias Caracol en vivo , los reclamos contra entidades financieras han ido en aumento.

De acuerdo con datos de la entidad, el año pasado se admitieron y resolvieron más de 11.000 quejas, de las cuales muchas estaban vinculadas a fraudes electrónicos, cobros no autorizados o incumplimiento de condiciones por parte de bancos y aseguradoras.

La experiencia de Manuela Muñoz, quien lleva más de seis meses tratando de que una entidad financiera le responda por unos cargos fraudulentos realizados con su tarjeta de crédito, es la experiencia que otros usuarios también enfrentan. Muñoz argumenta que a su nombre hicieron "unas compras en el exterior por un valor de 250.000 pesos en juegos".

Muñoz reclamó directamente en el banco y la entidad le dijo que "debía hacerlo por correo electrónico, pero no he recibido respuesta".

Publicidad

(Puede leer: Denuncian demoras en giros del Icetex: algunos no han podido continuar sus carreras )



¿Cómo poner una queja ante la Superfinanciera?

El Delegado de Funciones Jurisdiccionales de la Superfinanciera, Eduard Javier Mora, le contó a Noticias Caracol que la Superintendencia Financiera de Colombia tiene habilitada una herramienta que es gratuita y permite a los consumidores obtener justicia sin necesidad de incurrir en altos costos legales. Para acceder a esta, los usuarios que quieran interponer una queja deben seguir un procedimiento claro a través del sitio web de la Superfinanciera.

Busque tarjetas de crédito con una cuota de interés baja. - FOTO: tomada de rattanakun

Estando ya en esa página web, debe ingresar a la sección de "Servicios de Justicia" y seguir el paso a paso para presentar su caso ante un juez especializado en justicia para consumidores financieros. Este caso aplica si ya uso todos los recursos posibles antes de hacer una denuncia formal ante la entidad.



Antes de interponer la denuncia, agote todos los recursos

Sin embargo, para aquellos que estén pasando por una situación similar a la de Manuela, deben asegurarse de que el primer paso es realizar la reclamación directamente con la entidad financiera, ya sea de forma verbal, por correo electrónico o por escrito. Y ya en dado caso que no se obtenga respuesta o esta sea negativa, el siguiente paso es acudir a la Superintendencia Financiera.

Publicidad

Según la normativa, es necesario que hayan pasado 15 días hábiles sin recibir una respuesta favorable antes de presentar la demanda ante la Superfinanciera.



¿Es necesario un abogado para reclamar ante la Superfinanciera?

No, no necesita abogado. La ventaja de esta herramienta es que, si el monto involucrado en el reclamo es inferior a 57 millones de pesos, los usuarios no necesitan contratar un abogado para presentar su demanda. Además, la demanda puede ser tramitada de forma virtual, lo que facilita que cualquier persona, sin importar su ubicación en el país, pueda acceder a este servicio.

El proceso tiene un tiempo promedio de resolución de 170 días, aunque en algunos casos puede variar dependiendo de la complejidad del caso. Durante este periodo, el juez especializado en el caso se encargará de determinar la sentencia, brindando una solución justa y equitativa a las partes involucradas.

¿Cuáles son las denuncias más comunes ante la Superfinanciera?

Los productos financieros más comunes involucrados en estos reclamos son las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y depósitos de bajo valor. Sin embargo, la herramienta también está disponible para aquellos usuarios que enfrenten problemas con otros productos o servicios ofrecidos por las entidades del sector financiero, tales como seguros, préstamos personales o créditos de consumo.

Los casos de fraude electrónico, en particular, han aumentado considerablemente en los últimos años, debido a la expansión de las transacciones en línea y los ciberdelitos. Esto ha generado preocupación entre los usuarios, quienes, al verse víctimas de estos fraudes, se encuentran con dificultades para obtener respuestas rápidas de las entidades financieras.

Publicidad

Por otro lado, las quejas relacionadas con las tasas de interés también son comunes, especialmente cuando los usuarios descubren que las condiciones ofrecidas inicialmente no son las mismas al momento de realizar el primer pago. En estos casos, la Superintendencia proporciona las herramientas necesarias para que los afectados puedan reclamar y, en muchos casos, recuperar parte de lo perdido o renegociar las condiciones del contrato.