Tras aumento del salario mínimo, así quedará el salario integral 2026: ¿de cuánto será?

Durante la noche de este lunes 29 de diciembre, y a través de una alocución pregrabada, el presidente Gustavo Petro anunció de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026. Este quedará en dos millones de pesos como producto de un incremento del 23 por ciento tanto en el salario bruto como en el correspondiente auxilio de transporte, siendo el primero de $1.750.905 y el segundo de $249.095 respectivamente.



Tal incremento ha provocado todo tipo de reacciones entre gremios, empresarios y trabajadores, puesto que mientras que algunos aplauden este considerable aumento, otros han llegado a predecir que dicho aumento podría traer problemas en materia económica para el país durante los próximos meses. Y es que con el incremento del salario no solo cambian algunas tarifas como las relativas a las multas de tránsito, por ejemplo, sino que también se ajustan otros pagos consignados en la normativa nacional.

Una de las remuneraciones más conocidas que están relacionadas con el incremento del pago mínimo es la relativa al salario integral, un tipo de retribución que reciben aquellos trabajadores con pagos considerablemente altos y que, como su nombre lo indica, integra el pago básico más un factor prestacional. El salario integral incluye dentro de sí las respectivas prestaciones sociales, el pago de recargos nocturnos u horas extras, las primas de servicios y otras compensaciones adicionales. Adicionalmente, este tipo de salario otorga ciertos beneficios a las empresas y a los trabajadores que la reciben, entre los que se incluyen:



Retención del trabajador.

simplificaciones en nómina.

ahorros en costos para empleadores.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no todos los salarios están sujetos a ser abarcados y pagados como salario integral, ya que la ley establece ciertas condiciones específicas al respecto. De esta manera, un salario solamente puede ser considerado integral cuando, según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, este es superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) sumándole el respectivo factor prestacional (30% de esta suma de los 10 salarios mínimos).



¿Cómo calcular el salario integral para 2026?

Con base en esto, y acorde con la normativa nacional, el cálculo para saber en cuánto quedará el salario integral para 2026, ya teniendo clara la cifra del mínimo para el año entrante, es sencillo:



Para hacerlo, se debe multiplicar el salario mínimo para 2026 neto (sin auxilio de transporte) por 10. Este procedimiento nos da el siguiente resultado: 1'750.905 x 10 = 17'509.050.

Al valor obtenido, se le debe sumar el 30%, es decir, que a 17'509.050 debemos sumarle 5'252.715. La operación da el siguiente resultado: 17'509.050 + 5'252.715 = $22.761.765.

El resultado obtenido equivale al umbral mínimo del salario integral para 2026.

¿Qué perfiles califican para el sueldo integral?

Esta alternativa de remuneración se orienta a trabajadores que ocupan puestos de alta responsabilidad o pericia técnica, o que perciben una compensación económica que sobrepasa el límite mínimo fijado por la normativa vigente para este esquema laboral.



¿Cuáles son sus elementos constitutivos?

El salario integral agrupa, de forma compacta, los siguientes rubros:



Asignación mensual básica.

Prima de servicios.

Compensación por cesantías.

Retribución por domingos y festivos laborados.

Compensación por jornadas suplementarias y nocturnas.

Bonificaciones adicionales (si se pactaron en la organización).

Otros beneficios definidos mediante consenso mutuo.

¿Qué aspectos quedan excluidos?

Adoptar el salario integral no libera a la organización de las siguientes obligaciones:



Cotizaciones al sistema de seguridad social (EPS y fondo de pensiones)

Disfrute o compensación de vacaciones

Pagos a cajas de compensación y aportes parafiscales

Indemnizaciones por mora en caso de no liquidar el contrato oportunamente

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL