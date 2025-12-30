Tras aumento del salario mínimo, así quedará el salario integral 2026: ¿de cuánto será?

Publicidad
Durante la noche de este lunes 29 de diciembre, y a través de una alocución pregrabada, el presidente Gustavo Petro anunció de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026. Este quedará en dos millones de pesos como producto de un incremento del 23 por ciento tanto en el salario bruto como en el correspondiente auxilio de transporte, siendo el primero de $1.750.905 y el segundo de $249.095 respectivamente.
Tal incremento ha provocado todo tipo de reacciones entre gremios, empresarios y trabajadores, puesto que mientras que algunos aplauden este considerable aumento, otros han llegado a predecir que dicho aumento podría traer problemas en materia económica para el país durante los próximos meses. Y es que con el incremento del salario no solo cambian algunas tarifas como las relativas a las multas de tránsito, por ejemplo, sino que también se ajustan otros pagos consignados en la normativa nacional.
Una de las remuneraciones más conocidas que están relacionadas con el incremento del pago mínimo es la relativa al salario integral, un tipo de retribución que reciben aquellos trabajadores con pagos considerablemente altos y que, como su nombre lo indica, integra el pago básico más un factor prestacional. El salario integral incluye dentro de sí las respectivas prestaciones sociales, el pago de recargos nocturnos u horas extras, las primas de servicios y otras compensaciones adicionales. Adicionalmente, este tipo de salario otorga ciertos beneficios a las empresas y a los trabajadores que la reciben, entre los que se incluyen:
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no todos los salarios están sujetos a ser abarcados y pagados como salario integral, ya que la ley establece ciertas condiciones específicas al respecto. De esta manera, un salario solamente puede ser considerado integral cuando, según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, este es superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) sumándole el respectivo factor prestacional (30% de esta suma de los 10 salarios mínimos).
Con base en esto, y acorde con la normativa nacional, el cálculo para saber en cuánto quedará el salario integral para 2026, ya teniendo clara la cifra del mínimo para el año entrante, es sencillo:
Esta alternativa de remuneración se orienta a trabajadores que ocupan puestos de alta responsabilidad o pericia técnica, o que perciben una compensación económica que sobrepasa el límite mínimo fijado por la normativa vigente para este esquema laboral.
El salario integral agrupa, de forma compacta, los siguientes rubros:
Adoptar el salario integral no libera a la organización de las siguientes obligaciones:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL