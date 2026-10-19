Último sorteo del Chontico Noche: número ganador y quinta balota de hoy, lunes 19 de octubre

La tercera semana del mes arranca con renovada expectativa para los miles de apostadores que diariamente confían en las opciones de suerte y azar en Colombia. Este lunes 19 de octubre de 2026, el Chontico Noche encabeza la agenda del chance nacional como uno de los productos de mayor arraigo y recordación popular. Operado bajo el respaldo institucional de la Lotería del Valle y con su icónico lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo de carácter diario combina la agilidad de sus resultados con una sólida contribución tributaria dirigida al financiamiento de la salud pública en el país.



BOLETÍN OFICIAL DE RESULTADOS: LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2026

Con la presencia de delegados de la administración pública y veedores que certifican la transparencia del proceso, se habilita la casilla oficial de actualización para la noche de hoy:



NÚMERO GANADOR (CUATRO CIFRAS) QUINTA BALOTA

(Nota informativa: Tan pronto como las baloteras neumáticas concluyan la extracción reglamentaria en el estudio y los fiscales firmen el acta de validación, la combinación afortunada se cargará en este recuadro en tiempo real).



PLAN DE PREMIOS Y MECÁNICA OPERATIVA

A diferencia de las loterías tradicionales que comercializan billetes preimpresos divididos en fracciones, el Chontico Noche se basa en la modalidad de chance. Este sistema brinda total libertad al usuario para seleccionar una cifra personalizada de cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999) y elegir la cuantía a apostar, con valores de participación que parten desde los $500 pesos.El esquema de retribución económica es proporcional a la precisión del acierto respecto al valor apostado:



4 Cifras Directo (Superpleno) | Multiplica 4.500 veces lo apostado

3 Cifras Directo (Pleno) | Multiplica 400 veces lo apostado

2 Cifras (Modalidad La Pata) | Multiplica 50 veces lo apostado

1 Cifra (Modalidad La Uña) | Multiplica 5 veces lo apostado

REQUISITOS FORMALES Y RUTA DE RECLAMO PARA GANADORES

En caso de que la combinación jugada en el tiquete coincida con el reporte oficial de esta noche, el tenedor del comprobante debe ejecutar las siguientes acciones reguladas por la ley colombiana de juegos de suerte y azar:



Conservación del tiquete: La tirilla impresa es un título valor al portador. Es indispensable mantenerla en perfecto estado de conservación, libre de tachaduras, enmendaduras, arrugas profundas o decoloración por humedad o calor que afecten la lectura del código de barras.

Validación de identidad: El trámite de cobro es exclusivo para personas mayores de edad, quienes deberán exhibir su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería válida) ante la terminal autorizada.

Puntos y modalidades de pago:Premios de cuantía menor: Se liquidan de manera inmediata e integral en las cajas de atención de las redes concesionarias habilitadas (tales como Gane en el suroccidente, o SuperGIROS y Paga Todo a nivel nacional).

Premios de mayor cuantía: Cuando la cifra del premio supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el beneficiario debe acudir a las sedes administrativas centrales. En esta instancia se tramitará la retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales estipulada por la DIAN y se desembolsará el saldo neto mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

HORARIOS Y CANALES DE EMISIÓN

Al tratarse de una jornada correspondiente a día hábil (lunes), la extracción de las balotas se efectúa puntualmente a las 7:00 p. m. La señal en directo es emitida a través del canal regional Telepacífico, estando disponible a su vez en las plataformas digitales de la Lotería del Valle y los puntos de atención presencial en todo el territorio nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.