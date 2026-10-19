¿Qué cayó Sinuano Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026? Resultado y quinta cifra

El sorteo de Sinuano Día de este lunes 19 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez finalice la jornada y se conozcan los datos oficiales, los jugadores podrán consultar el número ganador de cuatro cifras y la quinta balota para comprobar sus apuestas.

Mientras se divulga el nuevo resultado, el registro más reciente disponible corresponde al domingo 18 de octubre. En esa jornada, el número ganador fue 1557 y la quinta cifra fue 9.

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¿Cómo se juega Sinuano Día?

Sinuano Día es un juego de chance conocido especialmente en la región Caribe colombiana. Los participantes escogen una combinación de cuatro cifras y, una vez se realiza el sorteo, comparan su apuesta con el resultado publicado para verificar si acertaron.



La modalidad también contempla una quinta cifra o balota adicional, que debe revisarse de acuerdo con las condiciones de la apuesta realizada.



El sorteo se lleva a cabo diariamente, incluidos domingos y festivos, y su horario habitual es a las 2:30 p.m., hora de Colombia. La transmisión se realiza por Telecaribe, según la información disponible sobre el juego.



Resultados de Sinuano Día hoy 19 de octubre

Números ganadores:

Quinta

¿Cuánto se puede ganar con Sinuano Día?

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto apostado. De acuerdo con la tabla de premios suministrada para esta nota, los pagos se calculan de la siguiente manera:



Cuatro cifras: 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras: 400 veces el valor apostado.

Dos cifras: 50 veces el valor apostado.

Una cifra: cinco veces el valor apostado.

Estos valores deben comprobarse con el operador autorizado y las condiciones vigentes de la apuesta, pues la liquidación depende de la modalidad registrada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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