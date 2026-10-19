La Armada de Colombia abre inscripciones para el curso de grumete del Cuerpo Administrativo

La Armada de Colombia habilitó el proceso de incorporación para el curso de Grumete del Cuerpo Administrativo. La institución militar busca vincular a hombres y mujeres para iniciar formación en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.

El programa de instrucción tiene una duración de seis meses. Durante este periodo, los estudiantes reciben enseñanza en el área de la instrucción militar mientras ejercen actividades vinculadas con su capacitación previa.



Áreas técnicas requeridas y condiciones de estudio

Para ingresar al curso de grumete no se exige título universitario. La convocatoria requiere contar con título en el nivel técnico profesional o tecnológico.

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Las áreas de formación aceptadas en este proceso corresponden a:



Cocina

Comercio exterior

Gestión contable

Gestión del talento humano

Construcción

Electrónica

Medio ambiente

Mecánica automotriz

Sistemas e informática

Topografía

De la misma manera los aspirantes deben presentar el resultado de las pruebas Saber TyT del Icfes. El puntaje mínimo promedio exigido por la institución es de 110 puntos.



A eso se suma una serie de documentos en la que deben presentar la tarjeta profesional en los casos en que la ley lo exija y entregar una certificación expedida por la institución de educación superior que especifique si las clases se dictaron en modalidad presencial o virtual.



Requisitos de edad, antecedentes y condiciones físicas

El proceso de selección establece parámetros sobre la edad y la situación legal de los participantes. La convocatoria fija un límite de edad de máximo 29 años al momento de ingresar a la escuela de formación.



También los postulantes no deben registrar condenas en el sistema penal ni sanciones disciplinarias o fiscales. Tampoco deben presentar investigaciones en curso ni multas pendientes por sanciones vinculadas con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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En relación con las medidas corporales, la institución requiere una estatura de 1,65 metros para hombres y de 1,60 metros para mujeres. También se contempla la verificación de conocimientos de natación y la ausencia de tatuajes visibles al vestir el uniforme.

A su vez, la institución naval cita que: “no son excluibles para participar en el proceso de incorporación; el aspirante deberá tener conocimiento de que esta consideración será tenida en cuenta en la Junta de Admisión”.



Pasos para realizar la inscripción en la plataforma oficial

El procedimiento de registro se realiza de forma electrónica a través de la plataforma web Hazte Marino . Los aspirantes deben cumplir los siguientes pasos dentro del portal de incorporación:



Ingresar al sitio web oficial Hazte Marino de la Armada de Colombia.

Ubicar la opción del menú denominada Programas de Formación.

Seleccionar la categoría Técnicos profesionales y tecnólogos.

Hacer clic en el enlace Grumete del Cuerpo Administrativo.

Leer los requisitos, las condiciones del proceso y los costos de la convocatoria.

Revisar la sección Pasos para la inscripción y diligenciar los formularios requeridos.

Fechas límites e ingreso a la escuela de formación

El periodo de inscripciones comenzó el 2 de septiembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 11 de enero de 2027.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO