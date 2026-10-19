Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026: resultado y quinta cifra

Chontico Día es uno de los juegos de chance conocidos en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. Los participantes eligen una combinación de cuatro cifras y, una vez se realiza el sorteo, pueden comparar el número de su tiquete con el resultado publicado para comprobar si acertaron.

Este lunes 19 de octubre de 2026 se realiza una nueva jornada de Chontico Día. Los jugadores podrán consultar en esta nota el número ganador y la quinta cifra, además de revisar cómo funciona el juego y qué deben tener en cuenta si obtienen un premio.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día se juega habitualmente alrededor de la 1:00 p.m. Los resultados se publican después de la realización del sorteo y pueden consultarse en portales especializados y en los canales de información autorizados.

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Los participantes deben verificar las cifras correspondientes a la fecha y modalidad de su apuesta, pues Chontico Día y Chontico Noche son sorteos diferentes y tienen resultados independientes.



¿Cuál fue el último resultado de Chontico Día?

El resultado más reciente disponible antes de la jornada de este lunes corresponde al domingo 18 de octubre de 2026.



Número ganador: 3220.

Quinta cifra: 2.

Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.

Resultado oficial de Chontico Día hoy, 19 de octubre de 2026

El resultado de Chontico Día de este lunes está pendiente de publicación al momento de esta consulta. Estos son los datos correspondientes a la jornada:



Número ganador de cuatro cifras: 3263

Quinta cifra: 2

¿Cómo funciona el plan de premios de Chontico Día?

Chontico Día permite participar con combinaciones de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Según la modalidad elegida, el jugador puede apostar por el número completo o por una parte de la combinación.



El plan de premios consultado contempla las siguientes modalidades y multiplicadores:



Cuatro cifras directo o Superpleno: 4.500 veces el valor apostado si se acierta el número en el orden exacto.

4.500 veces el valor apostado si se acierta el número en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: 308 veces el valor apostado al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

308 veces el valor apostado al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: 400 veces el valor apostado.

400 veces el valor apostado. Tres cifras combinado: 83 veces el valor apostado.

83 veces el valor apostado. Dos cifras o “la pata”: 50 veces el valor apostado.

50 veces el valor apostado. Una cifra o “la uña”: 5 veces el valor apostado.

Los pagos efectivos dependen de las condiciones vigentes del juego, la modalidad seleccionada y las deducciones que correspondan. Por eso, es recomendable verificar el plan de premios con el operador autorizado antes de calcular el valor de una eventual ganancia.



¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Si el resultado coincide con la apuesta, el participante debe conservar el tiquete y consultar con la red autorizada cuáles son los requisitos para reclamar el premio. Es importante presentar el documento de identidad solicitado y comprobar que el comprobante se encuentre en condiciones adecuadas para su validación.

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Los procedimientos pueden variar según el monto del premio y las reglas aplicables. Antes de acudir a un punto de pago, se recomienda confirmar con el operador los documentos necesarios, el lugar de reclamación y las posibles retenciones legales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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