Vuelos con descuento: JetSmart ofrece rebajas de hasta 70 % en destinos en Colombia

Como es costumbre para esta época del año, muchos colombianos ya están alistando las maletas y buscando el destino ideal para disfrutar las vacaciones de fin de año. Pensando en ellos, la aerolínea JetSmart lanzó una nueva edición de sus ‘Smart Days’, una campaña que le ofrece la opción a sus usuarios de viajar con hasta el 70 % de descuento en vuelos nacionales y 15 % en internacionales.

La promoción, que inició el 3 de noviembre, estará disponible hasta las 10:00 a. m. del 10 de noviembre, permite adquirir tiquetes para viajar entre el 17 de noviembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Durante estos días, los pasajeros podrán encontrar tarifas que van desde $56.500 por trayecto en rutas dentro del país y desde $567.800 en destinos internacionales, con impuestos y tasas aeroportuarias incluidas.

Con esta iniciativa la empresa busca acercar a los colombianos al sueño de volar y conocer nuevos destinos. “En JetSmart creemos que volar debe ser una experiencia accesible para todos. Con los Smart Days seguimos cumpliendo ese propósito, invitando a más personas a planear sus viajes con tarifas realmente competitivas”, explicó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSmart en Colombia.



La aerolínea ofrece 10 destinos dentro de Colombia y varias rutas en Sudamérica. Anteriormente, su propuesta de bajo costo ha logrado atraer a miles de viajeros que buscan precios asequibles sin sacrificar comodidad ni seguridad. Además, JetSmart mantiene una alianza con American Airlines, que permite a los pasajeros acumular millas AAdvantage por cada dólar gastado, canjeables por vuelos, mejoras de clase, hoteles y más beneficios.



Cabe destacar que las ofertas están disponibles hasta agotar existencias en la página oficial de la compañía, y se espera que durante los próximos días aumente la demanda de vuelos hacia destinos turísticos como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Cali, Medellín, Lima y Buenos Aires.



Consejos para aprovechar al máximo las promociones de JetSmart

Si está pensando en aprovechar esta promoción, hay algunos consejos que pueden ayudarle a conseguir mejores precios y planificar su viaje sin contratiempos.

Asegúrese de hacer su compra con anticipación, aunque la promoción dura hasta el 10 de noviembre. Los cupos con mayor descuento suelen agotarse rápidamente, es por eso que lo mejor es que no deje para último la reserva de su tiquete.

Tenga claro en qué fechas puede viajar, si puede hacerlo entre semana o en temporada baja tendrá la posibilidad de encontrar precios más bajos.

Verifique las condiciones de equipaje, para nadie es un secreto que JetSmart opera bajo el modelo low cost, por lo que algunos servicios, como el equipaje en bodega, pueden tener costo adicional.

Revise las políticas de cambio, antes de confirmar su compra, asegúrese de conocer las condiciones para poder modificar fechas o cancelar vuelos. Recuerde que durante las celebraciones de fin de año las personas suelen disfrutar de diferentes destinos turísticos, por lo que llegar temprano al aeropuerto es una opción que puede salvar las vacaciones a más de uno.

HEIDY CARREÑO

NOTICIAS CARACOL