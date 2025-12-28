Presidente Gustavo Petro vuelve a hablar de constituyente: “No se hará en época electoral”

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la constituyente al responder un mensaje en X de Humberto de la Calle, quien citó al monseñor Luis José Rueda: “Una asamblea constitucional puede ser factible, pero no hay que mezclarla con un año electoral”.

Lo que sugiere De la Calle es una reforma, pero “no como truco electoral”. Añade: “El mensaje no puede ser simplemente negar la necesidad de cambio”.



Petro asegura que la propuesta de constituyente no coincide con las elecciones de 2026

Frente a lo manifestado por el exvicepresidente, el jefe de Estado respondió a través de X que “la constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”.

“Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir, ni la constituyente, ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”, subrayó.



¿Qué propone la constituyente?

Según Petro, “ya está en el proyecto de ley presentado” y “para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.



Según él, los temas incluyen “las reformas sociales que fueron bloqueadas al actual gobierno: reforma pensional, reforma a la salud, reforma al código minero, a los servicios públicos para hacerlos universales, eficientes y con tarifas ligadas a sus costos y no a la especulación. La reforma a la educación, sus contenidos, la financiación para lograr la sociedad del conocimiento, el salto de la educación pública a las fronteras del saber humano. la soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial”.



También menciona una “reforma agraria más profunda”, adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática, el nuevo ordenamiento territorial de Colombia y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones, la reforma a la justicia, “solo la corte constitucional se mantendrá intacta”; reforma política, que incluye “voto libre y obligatorio”; derecho a la paz, seguridad integral de Colombia y sus ciudadanos y “Colombia en el mundo. La confederación de Naciones Grancolombiana. La paz en las Américas. El control real de nuestro océano de 200 millas, su investigación científica. El control real del espectro electromagnético y la órbita geoestacionaria, la prospección espacial de la fuerza aérea”.

