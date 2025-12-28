Reviva el Especial de Inocentes de Noticias Caracol 2025 y ría con las embarradas de los periodistas

Este 28 de diciembre, como es tradición, Noticias Caracol presenta el Especial de Inocentes, en el que recopila los momentos que sacaron carcajadas por las situaciones que vivieron reporteros, presentadores y hasta coordinadores del informativo durante este 2025.

Los televidentes pueden disfrutar de momentos graciosos e, incluso, insólitos durante los cubrimientos de noticias, no solo de Colombia, también de otros países.



Las situaciones que se recopilaron en el Especial de Inocentes, además de temas nacionales e internacionales, captaron además situaciones jocosas en los deportes y el entretenimiento, donde hasta los famosos pasaron por momentos que quisieran olvidar, aunque salieron airosos.

Caballos, micos, gallos, perros y gatos, entre otras especies, no quisieron quedar por fuera de este divertido programa que muestra lo que viven los reporteros para informar cada día, pese a la difícil situación del país.



NOTICIAS CARACOL