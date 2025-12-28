Resultados del Super Astro Luna, sorteo de hoy domingo 28 de diciembre de 2025: números ganadores

El chance Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar con mayor consulta en Colombia, gracias a su formato que mezcla la tradicional apuesta numérica con la influencia de los signos del zodiaco. El sorteo se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que mantiene la expectativa constante entre los apostadores.



Resultado del Super Astro Luna hoy, 28 de diciembre de 2025

Para la jornada más reciente, correspondiente al sorteo nocturno, ya se conoce la combinación ganadora que definió la suerte de miles de jugadores en el país:



Número ganador: 6579

6579 Tres últimas cifras: 579

579 Dos últimas cifras: 79

79 Signo zodiacal: Tauro

Esta combinación corresponde al sorteo realizado en la noche del domingo 28 de diciembre de 2025, cuyos resultados aplican para el día de hoy.



¿A qué hora se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna cuenta con horarios establecidos que varían según el día de la semana, lo que permite a los jugadores planear con anticipación sus apuestas y la consulta de resultados:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La transmisión en vivo del sorteo es clave para garantizar la transparencia del proceso y la confianza de los participantes.



Así se juega el Super Astro Luna

La dinámica del Super Astro Luna es sencilla y accesible. Para participar, el apostador debe:



Escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco.

Activar, si lo desea, la opción “Todos los signos” , que permite jugar el mismo número con los 12 signos.

, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta modalidad brinda flexibilidad y se adapta tanto a jugadores ocasionales como a quienes siguen patrones o creencias astrológicas.



¿Dónde se puede apostar? Así puede reclamar su premio

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan únicamente en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Esto garantiza un sistema regulado, seguro y confiable para los participantes.

Quienes resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para reclamar su premio:



Presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones.

Mostrar el documento de identidad original, junto con una copia legible.

El cumplimiento de estas condiciones permite que el pago se realice sin contratiempos, dentro de los tiempos establecidos por la organización del juego.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL